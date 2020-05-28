Gece yarısı 'kumar' operasyonu: 23 kişi çatı arasında yakalandı - Son Dakika

Gece yarısı 'kumar' operasyonu: 23 kişi çatı arasında yakalandı
Kırıkkale'de polisin düzenlediği gece yarısı 'kumar' operasyonundan kaçmaya çalışan 23 kişi çatı arasında yakalandı.
Kırıkkale'de polisin düzenlediği gece yarısı 'kumar' operasyonundan kaçmaya çalışan 23 kişi çatı arasında yakalandı. Emniyete götürülen 23 kişiye toplamda 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binaya gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Kumar oynayan ve alkol aldıkları iddia edilen 23 kişi, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Kaçan şahısların her biri çatı aralarında yakalandı. Şüpheli şahıslar daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 23 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 72 bin 450 lira idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:02 Kaynak: İHA
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