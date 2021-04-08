Genç Kızılay İzmir gönüllülerinden sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" - Son Dakika

Genç Kızılay Gönüllüleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sağlık personeline 400 motivasyon kiti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Hakan Gülmez, Kızılay'a ve Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek şunları kaydetti :

"Dünya Sağlık Örgütünün kuruluş günü olan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde biz sağlık çalışanlarını hatırladıkları için Kızılay'a ve Genç Kızılay gönüllülerine çok teşekkür ediyoruz Çok güzel bir etkinlikti. Bu motivasyon kitleri sayesinde sağlık çalışanlarının yüzü bir kez daha gülmüş oldu. Hatırlanmak herkese iyi geldi."