Göztepe'den Brown Ideye bombası! Bir dönem Galatasaray ilgilenmişti...

Avrupa kariyerine İsviçre'de Neuchatel Xamaxta başlayan 32 yaşındaki futbolcu Fransa'da Souchaux, Ukrayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich Albion, Yunanistan'da Olympiakos, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga formalarını giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok maçta forma giyen Ideye, geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 8 gol attı.

GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Adı bir dönem Galatasaray'la da anılan tecrübeli golcünün bonservisinin elinde olduğu, sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TARAFTAR SABIRSIZ

Yeni sezon öncesi kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Wilczek, Borges, Leo, Reis, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Hüseyin Bulut, Kerem Atakan, Samed Ali ve Gökay'la yollarını ayırmasına rağmen yalnız 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman ve 1. Lig şampiyonu Hatayspor'dan teknik direktör İlhan Palut'un eski öğrencisi ön libero Kubilay Sönmez'i alan Göztepe'de taraftarlar sabırsızlıkla takviye bekliyor.

Göz-Göz'ün ligin başlamasına 3 hafta kala kadrosunda her bölgede eksiklerinin bulunması taraftarı endişelendiriyor.

Göztepeliler, transfer beklentilerini sosyal medyada eski Türk filmlerinden fotoğrafları caps yaparak esprili bir şekilde paylaşıyor.