Göztepe'nin göçebeliği bitiyor

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'daki Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak.



Stadın yapıldığı arazide bulunan eski stat, 1949 yılında Göztepe Stadı adıyla hizmet vermeye başladı.



Stadın ismi 1978'de vefat eden sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcularından Gürsel Aksel olarak değiştirildi.



Yıkılmadan önce daha çok altyapı takımlarının antrenman yaptığı stat, İzmirspor'un o zamanki adıyla 2. Lig (şimdiki TFF 1. Lig) maçlarına ve 3. Lig ile amatör maçlarına ev sahipliği yaptı.



Bir dönem sarı-kırmızılı ekibin antrenmanlarını yaptığı tesiste 2004'te Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamaya gelen İtalyan ekibi Juventus da bir idman gerçekleştirmişti.



Kapasite 25 bine yükselecek



Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak.



Toplam 39 locanın yer aldığı ve saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanılacak. Stadın çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor.



Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.



Türkiye'nin modern statları



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından daha önce Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon'a TOKİ, Bursa, Konya ve Manisa'ya da belediye protokolüyle statlar yapılmıştı.



Son dönemde birçok modern stada kavuşan Türkiye'de Gürsel Aksel Stadı'nın hizmete girmesinin ardından önümüzdeki süreçte toplam seyirci kapasitesi 193 bin 528 olan Adana, Çorum, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, İzmir-Alsancak, Karaman, Manisa- Turgutlu, Ordu ve Sinop'taki statlar tamamlanacak.



Göztepe'nin göçebeliği bitiyor



TFF 2. Lig'de yer aldığı 2014-2015'te bir maçını Sakarya'da oynamak zorunda kalan Göztepe, TFF 1. Lig'de 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarını Bursa ve Manisa'daki statlarda yapmıştı.



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig vizesi aldığı 2016-2017 sezonunda ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na geçmişti.