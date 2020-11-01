GÜNDEM / 1 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Kasım 2020

01.11.2020 08:59
GÜNDEM / 1 Kasım 2020, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve gardaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne ve gardaki Samsun- Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

(Samsun/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

Yılmaz'ın naaşı Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda oluşturulan psikososyal destek alanını ziyaret edecek, afet sonrası eğitimdeki durumla ilgili basın açıklaması yapacak.

(İzmir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cezayir'de anayasa değişikliği için halk oylaması yapılacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor- Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş- Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.

(Rize/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 8. haftası Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor, Eskişehirspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig'de 1, 2. ve 3. grupta maçlar yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş, Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor, Türk Telekom- Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes- Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- İzmit Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arhavi Voleybol-Altekma, Haliliye Belediyespor- İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç oynanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya'da koşulacak.

(Imola/15.10)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Depremzedelerin "hasar tespiti" için başvuruda bulunmasına gerek yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın "hasar tespit" çalışmaları başlatılıyor

İzmir depremi sonrası Bakanlık tarafından oluşturulan 2'şer kişilik yaklaşık 600 ekip, öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları yapacak

Diğer ilçelerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/ Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Tarım arazisi varisine finansman desteği

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılırken, varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için de çalışma başlatılacak

Toprak Bilgi Sistemi'ne dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak ve bu kapsamda 2,5 milyon hektar alan için planlama yapılacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

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19 Mayıs Stadyumu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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