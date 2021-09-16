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GÜNDEM / 16 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 16 Eylül 2021

16.09.2021 08:57
GÜNDEM / 16 Eylül 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programı ile AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programı ile AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kırşehir/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeyi ve esnafı ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz ilçesinde Romanlarla buluşacak ve Balkan Göç Anıtı'nın açılışına katılacak.

(Kırklareli/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek 278 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyadin ilçesi ile Ağrı merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ağrı/10.15/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı takip edecek.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cevizli Mahallesi'ni ziyaret edecek, yıkılan Otogar Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyecek, Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Küçük Sanayi Sitesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Sinop/11.00-14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hive) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Tarım" konulu foruma katılacak.

(Floransa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/09.30)

2- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek, D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Frankfurt/22.00) (Fotoğraflı)

Avrupa Ligi'nde ilk maç haftası toplam 15 karşılaşmayla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor, Kocaelispor-Balıkesirspor ve İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/17.00/Kocaeli/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Portekiz'i konuk edecek.

(Alanya/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi, müzik dehası Buğra oldu

Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneğiyle "müzikal deha" kabul edilen otizmli piyanist Buğra Çankır'a akademinin kapıları, YÖK'ün otizmliler için doktora programına başvuruda yabancı dil şartını kaldırmasının ardından aralandı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sınavlarının tüm aşamalarını başarıyla geçen Buğra Çankır:

"Yapabileceğimin en iyisini yapmak için çalışacağım. Dünyaca tanınmış otizmli bir sanatçı olmak istiyorum"

Oğluyla gurur duyan Baba Çankır:

"Buğra'nın doktora öğrencisi olması ile aslında ülkemizde bir tarih yazıldığını, bunun otizmli çocukların kaderini değiştiren bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu tarihin içinde yer almaktan ayrıca çok mutluyum"

(Selma Kasap/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye'de temiz enerji yatırımlarının büyüklüğü 66 milyar dolara ulaştı

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı ağustos sonu itibarıyla yüzde 53,15'e yükseldi

Sektördeki yatırımların 35 milyar doları hidroelektrik, yaklaşık 13 milyar doları rüzgar, 10 milyar doları güneş enerjisi, 6 milyar doları jeotermal ve 2 milyar doları biyokütle alanında gerçekleşti

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- Turunçgil ihracatında 8 ayda yüzde 15'lik artış yüzleri güldürdü

Turunçgil ihracatı ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre miktar ve değerde yüzde 15 artarak 391 milyon 947 bin dolara ulaştı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz:

"Yeni pazarların da devreye girmesiyle hak ettiğimiz ihracat hedeflerine ulaşacağız"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 16 Eylül 2021 - Son Dakika


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