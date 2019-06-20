GÜNDEM / 20 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çağ Kabara Fabrikası'nı ve Türk-İş İstanbul Bölge Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Araklı ilçesinde sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/10.00)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te Tüm İç Giyimciler Sanayiciler Derneği üyeleri ve esnafıyla kahvaltıya, Bakırköy'de Berberler Odası fuar açılışına, Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katılacak, Beyoğlu'nda Sivas Dernekler Federasyonuna ziyarette bulunacak, Kartal'da Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ilkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ele alınacak.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından düzenlenen "Güvenlik ve Göç" Toplantısının ikinci gün oturumu yapılacak.

(TBMM/14.00/11.00/09.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katılacak, Bilecik İli ve İlçeleri Kültür Derneği ve Bilecik Yenipazar Derneğini ziyaret edecek.

(Kocaeli/12.00/Bilecik/20.00/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyatları ile haziran ayı Tüketici Güven Endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi (Gıda, İçecekler ve Tütün), 2018" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

(İsfahan) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi üye ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

3- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- FETÖ davaları

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/10.00)

Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda yaz spor okulu etkinliğine katılacak, öğrencilerle vapur seyahati yapacak ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri ile buluşacak.

(İstanbul/10.30/16.30/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta üçüncü gün maçında Brezilya'yı konuk edecek.

Günün ilk maçında Belçika ile İtalya karşılaşacak.

(Ankara/19.00/16.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor.

4- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.

(İstanbul/08.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan Türk Milli Takımı'nda teknik heyet ve sporcular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek "medya günü" etkinliğinde gazetecilerle buluşacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar tamamlanacak. E Grubu'nda Kamerun-Yeni Zelanda, Hollanda-Kanada, F Grubu'nda ise İsveç-ABD, Tayland-Şili karşı karşıya gelecek.

(Montpelliler/Reims/19.00/Le Havre/Rennes/22.00)

ÖZEL HABER

1- BM Özel Raportörü Agnes Callamard AA'ya konuştu:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır"

"Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi"

"BM Güvenlik Konseyi'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ciddiyetine ve vahametine gerçek anlamda inandığını düşünmüyorum"

"Suudi Arabistan, misyonumu yerine getirmek için bulunduğum ziyaret talebimi reddetti"

"Benim bu aşamada İstanbul Başkonsolosluğuna girmemin pek bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Eğer bir dilekte bulunsaydım bu, Suudi makamlarla diyalog kurmak olacaktı"

"BM İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı'nın öldürülmesini, bundan sonraki hedef gözeterek öldürmelerin önüne geçilmesi açısından 'bir sıçrama tahtası' olarak görme çağrısında bulunuyorum"

"Cinayete ilişkin yürüttüğüm soruşturma, raporun açıklanmasıyla birlikte sona erdi"

(Bayram Altuğ/Cenevre)

2- Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 mahkumiyet çıktı

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 261'i karara bağlandı, 28'inde ise yargılamalar sürüyor

Tamamlanan davalarda 2 bin 31'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 239 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 53'ü ağırlaştırılmış müebbet, 978'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemeler, bin 208 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

(Kemal Karadağ/Ankara) 3- ANALİZ - Trump, ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Dünya ekonomisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yön veren ABD'nin sıra dışı başkanı Donald Trump, bir süredir dış ticaret üstünlüğünü korumak adına Çin'le verdiği mücadelesini bir kenara bırakarak Avrupa'ya "kur" tepkisi gösterdi

ECB Başkanı Draghi'nin daha fazla teşvik sinyali sonrası oluşan avrodaki değer kaybının "haksız bir şekilde" ABD ile daha kolay rekabet edilmesine yol açtığını savunan Trump, 1980'lerden sonra sık sık gündeme gelen "kur savaşı" tartışmalarını piyasaların odağına taşıdı

Dolar endeksinin seyrine bakıldığında ABD hegemonyasının kur savaşı tartışmalarını gündemde tutacağı beklentileri artarken, Şubat 2018'de 88,2 ile yaklaşık son 4 yılın en düşük seviyelerinde bulunan dolar endeksinin, mevcutta 97,5 civarında seyrettiği görülüyor

Mevcut durumda düşüş trendini sürdüren avro/dolar paritesi Ocak 2018'de bulunduğu 1,25 seviyelerinden 1,12'ye kadar geriledi

Müdahaleli dalgalı kur politikasını benimseyen Çin yuanının dolar karşısındaki durumu da benzer bir seyir izlenirken, Mart 2018'de 6,2733 seviyesinde bulunan dolar/yuan paritesi mevcutta 6,90 civarında dengelendi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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