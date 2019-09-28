GÜNDEM / 28 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilecek Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ayvalık ilçesi 27. Uluslararası Engelli Festivaline katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da tekne ile kıyı ve koy incelemesi yapacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/10.00/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mars'ta Hayat" Kısa Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör toplantısına katılacak, ?Oylum Höyük'e ziyarette bulunacak.

(Kilis/15.00/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başına gidecek.

(Kabil) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- AA'nın global iletişim ortağı olduğu 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Derbiyi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

Ligde günün diğer maçlarında Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Denizli/15.00/Antalya/17.30) (Fotoğraflı)

2- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.

3- TFF 1. Lig'de 6. hafta Keçiörengücü-Ümraniyespor, Boluspor-İstanbulspor, Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor-Altay maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/Bursa/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılacak.

(Paris/19.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Beşiktaş Aygaz-CIP Travel Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye yılda 214 milyar liralık gıda israf ediyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül:

"Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira"

"Türkiye'de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf ediliyor"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

2- Depremden canını kurtaran İstanbullu, evini sigortalatmanın peşine düştü

Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç:

"Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor"

"Sigorta şirketleri DASK üzerinde kalan ve DASK'a tabi olmayan yapılara deprem teminatı vermektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin DASK poliçesi düzenlemeyi durdurması olası bir durum değildir. Bazı sigorta şirketleri DASK dışında kalan bölümler için teminat vermeyi durdurmuş olabilir"

"Depremin vereceği maddi zararlar nedeniyle kişilerin tüm mal varlıklarını kaybetmesi riskine karşı hiç vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortalarını yaptırmalarını öneriyorum"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Yargıtay'dan "iptal edilen tatil" kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı tatilini iptal eden kişiye tüm masrafların geri ödenmesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu

Daire, tur şirketinin iptalde bir kusurunun bulunmadığına, şirketin mağduriyetinin giderilmesi için otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın ödenmesine hükmetti

(Kemal Karadağ/Ankara)

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