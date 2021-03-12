GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2021

12.03.2021 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı'nın 100. Yılını Anma Töreni ve İstiklal Sergisi Açılışı" ile "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" ve "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı'nın 100. Yılını Anma Töreni ve İstiklal Sergisi Açılışı" ile "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" ve "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00/11.30/İstanbul/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EYT heyeti ile görüşecek, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, Turgutlu Belediyesini ve Ahmetli ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Manisa/09.00-16.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programına katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Terzi İlkokulu'nu, Zonguldak Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na iştirak edecek.

(Zonguldak/09.30-16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Midyat, Ömerli, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Mardin/10.45-16.00)

4- TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, "100. Yılında İstiklal Marşı Sempozyumu" açılış törenine katılacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından gerçekleştirilecek "Türkiye Kimya Sektör Şurası"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, HAYGEM Projesi tanıtımına ve sektör toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum/10.00-10.40)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Mısır Apartmanı'ndaki "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulunacak, Ordu Yeni Stadı'nı ve Spor Lisesi inşaatını inceleyecek, sporcularla bir araya gelecek, milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız ve ailesini ziyaret edecek.

(Ordu/10.30-17.00)

2- Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 26. haftanın ilk maçında GZT Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

(Giresun/19.00)

4- Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta mücadelesi Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 maçıyla tamamlanacak.

(Kütahya/14.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Valensiya/23.00)

6- Voleybolda Sırbistan'da düzenlenen 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 1. turunda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'la karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/21.00)

7- Karatede Türkiye'nin ev sahipliğindeki sezonun ilk uluslararası organizasyonu Karate 1 Premier Lig başlayacak.

(İstanbul/09.00-20.00)

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mustafa Şentop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2021 - Son Dakika


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