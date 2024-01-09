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Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika
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Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Almanya merkezli Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye'nin çeşitli illerinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilere yardım eli uzattı. Başta depremde yaralanıp engelli kalan 100 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.

Help Yetim\'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
09.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:47
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Almanya merkezli ve oradaki Türk vatandaşlar tarafından kurulan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye'nin çeşitli illerinde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engellilere yardım eli uzattı. Başta depremde yaralanıp engelli kalan 100 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.

Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Organizasyonun başkanı Cahit Ataş, tekerlekli sandalye dağıtımına bizzat eşlik etti. 03 aralık Dünya Engelliler Günnü kapsamında başlatılan ve halen devam eden tekerlekli sandalye dağıtımı için İstanbul, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'da engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, onlara tekerlekli sandalyeleri teslim etti. Ataş, "Bu tekerlekli sandalyeler, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için küçük bir katkıdır. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, bize büyük bir sevinç veriyor. Biz, Help Yetim olarak, Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Tekerlekli sandalye alan engelliler ve aileleri, organizasyona ve Ataş'a teşekkür etti. Bir engelli vatandaş, "Bu tekerlekli sandalye sayesinde hayatım daha kolay oldu. Artık dışarı çıkabiliyorum, sosyal hayata katılabiliyorum. Allah razı olsun, Help Yetim'den" dedi.

Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Help Yetim, ayrıca İstanbul'da İbrahim Hakkı Konyalı ilkokulunda özel eğitim sınıfında eğitim gören iki engelli öğrenciye de tekerlekli sandalye hediye etti. Bu öğrenciler, tekerlekli sandalye ihtiyaçları nedeniyle okulun sosyal etkinliklerine katılamıyor, arkadaşlarını pencereden izliyordu. Bu durumu öğrenen organizasyon, iki öğrencinin de hayallerini gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalyeleri alan öğrenciler, büyük bir sevinç yaşadı. Artık okulun tenefüslerinde ve etkinliklerinde arkadaşlarıyla birlikte olabileceklerini söylediler.

Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Okul müdürü, Help Yetim'e teşekkür etti. "Bu tekerlekli sandalyeler, öğrencilerimizin hayatlarında büyük bir fark yaratacak. Onların mutluluğuna ortak oldukları için Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'na minnettarız. Binlerce kilometre öteden engelleri aşarak destek oldunuz" dedi.

Help Yetim, Türkiye'de ve dünyada yetim, öksüz, yoksul, engelli ve mağdur insanlara yardım etmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Organizasyon, tekerlekli sandalye dağıtımının yanı sıra, su kuyusu açma, okul, cami ve yetimhane inşası, gıda, giyim, nakdi ve kurban eti dağıtımı gibi yardımlarda bulunmaktadır.

Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
Help Yetim'den engellilere tekerlekli sandalye yardımı
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