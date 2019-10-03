Ilıca turizm bölgesi sınırları yeniden düzenlendi

Aziziye ilçesinde yer alan Ilıca'nın yeni turizm bölgesi sınırları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi.



Bazı alanlarda ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin iptali, sınırlarının yeniden belirlenmesi, isim ve statülerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi.



Söz konusu kararla, sınırları yeniden belirlenen merkez ve bölgeler şu şekilde: "Afyonkarahisar Sandıklı Hüdai Termal Turizm Merkezi, Antalya Alanya Baltepe Turizm Merkezi, Antalya Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi, Antalya Alanya Okurcalar Ortaören Turizm Merkezi, Ankara Haymana Termal Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Çamlimanı Turizm Merkezi, Aydın Kuşadası Yat Limanı Turizm Merkezi, Balıkesir Gönen Ekşidere Termal Turizm Merkezi, Balıkesir Susurluk Kepekler Termal Turizm Merkezi, Denizli Akköy- Gölemezli Termal Turizm Merkezi, Denizli Buldan-Tripolis Termal Turizm Merkezi, Erzurum Ilıca Termal Turizm Merkezi, Eskişehir Kızılinler Termal Turizm Merkezi, İzmir Özdere Kesre Turizm Merkezi, Hirfanlı Baraj Gölü Turizm Merkezi, Kırşehir Terme Karakurt Termal Turizm Merkezi, Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi, Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi, Kütahya Simav Eynal Çitgöl Naşa Termal Turizm Merkezi, Kütahya Tavşanlı Göbel Termal Turizm Merkezi, Muğla Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi, Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezi, Rize Çayeli Turizm Merkezi, Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi Turizm Merkezi, Trabzon Araklı Turizm Merkezi, Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi, Yozgat Boğazlıyan Bahariye Cavlak Termal Turizm Merkezi, Yozgat Sorgun Termal Turizm Merkezi, Antalya Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Elazığ- Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Elazığ Harput Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, İzmir Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Muğla Milas-Bodrum-Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Saroz Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi." Ayrıca Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı, Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Merkezi olarak tespit ve ilan edilerek sınırları yeniden belirlenirken, İzmir Alaçatı Turizm Merkezi'nin sınırları da yeniden belirlenen bölgeler arasında yer aldı. Aydın Buharkent/Denizli- Sarayköy Termal Turizm Merkezi'nin adı Denizli Sarayköy Termal Turizm Merkezi olarak değiştirilerek, sınırları yeniden tespit edilirken, İzmir'in Çeşme ilçesinde belirlenen iki ayrı bölge ise kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi.



Yapılan düzenlemeyle Ilıca'nın Termal Turizm alanı genişledi. - ERZURUM