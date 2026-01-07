İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek - Son Dakika
Yaşam

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek
07.01.2026 09:01
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek
Yurt genelinde bu hafta soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yarından itibaren üç büyükşehirde sıcaklıklar hızla düşerken, 9 Ocak Cuma gününden sonra İstanbul dahil birçok kentte kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 36 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Türkiye genelinde lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hızlı şekilde düşeceği bildirildi. Özellikle 9 Ocak Cuma günü sıcaklıklarda belirgin bir azalma beklenirken, soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.


CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR

9 Ocak Cuma günü yurt genelinde kar yağışlı sistemin etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre 50'den fazla ilde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Kar yağışının Ankara, Konya ve Kayseri hattında daha yoğun şekilde etkili olabileceği tahmin edilirken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte yağışların kar şeklinde görülebileceği kaydedildi.

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji değerlendirmelerine göre İstanbul'da cuma günü sıcaklığın yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtilirken, soğuk havanın etkisiyle yağışların yer yer kuvvetlenebileceği ifade edildi.

AKOM'DAN UYARI: SAAT 22.00'DEN SONRA BAŞLIYOR

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabah saatlerinden (8.00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberin sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Perşembe günü itibari ile 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

36 İL İÇİN "SARI" KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

FIRTINA UYARISI: MARMARA VE EGE'DE ETKİLİ OLACAK

Öte yandan kıyı Ege'de, zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına beklendiği bildirildi. Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına görülebileceği, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu

İZMİR °C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 13°C Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 1°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı bulutlu

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek
