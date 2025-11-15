Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası - Son Dakika
Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası
15.11.2025 14:55
Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası
Fatih'te zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 evladının vefat ettiği ve babanın entübe edildiği Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 3 turistten 2'si de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Turistlerin gün içerisinde aynı yemekleri yedikleri ve oteldeki damacana sudan içtikleri iddia edilirken, otelin kısa süre önce ilaçlandığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

OTELDE SADECE DAMACANA SU İÇMİŞLER

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.


"DAMACANA YOK, SADECE KAPALI SU VAR"

Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok" dedi.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

"BÜTÜN OTELLERİMİZ İLAÇLANIYOR"

Otelin ilaçlandığı iddiası ile ilgili soru üzerine Oğlak, "Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy'deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

SORUŞTURMAYI CİNAYET BÜRO YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

AİLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki morgdan alınan anne Çiğdem, çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

"HANIMI UYANINCA BAKMIŞ Kİ KIZ ÇOCUĞU ÖLMÜŞ"

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz. Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş. Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz. Anne, babaları filan gidiyor buradan, Isparta'dan konuşuyorlar. Kıza çocuklarını soruyorlar, beyini soruyorlar 'iyi' diyorlar. Bir de bakıyorlar 2 saat sonra 'başınız sağ olsun' o da vefat ediyor. Şu anda babaları, yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Devlet erkanlarının buna el atması lazım. Böyle olmaz ki. Tabii suçluların cezalandırılması lazım" dedi.

Zehirlenme faciasında ortak nokta otel mi? Damacana su ve ilaçlama iddiası

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

Kaynak: AA, İHA, DHA

  • 123456789:
    o kadar esnafın günahına girdiniz adamlar boşu boşuna kaç gündür nezarette yatıyor bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz 0 0 Yanıtla
