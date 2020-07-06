Kanada'yı kasırga vurdu

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Koronavirüs salgınında komplo teorilerine inananların oranı yüzde 48 olarak ölçüldü

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi