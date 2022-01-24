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KKTC'de UBP koalisyon hükümeti çalışmalarına başlayacak - Son Dakika

KKTC'de UBP koalisyon hükümeti çalışmalarına başlayacak

24.01.2022 03:01

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ülkede düzenlenen erken seçim yarışını partisinin önde tamamladığını ve koalisyon hükümeti için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, KKTC'de dün düzenlenen seçimin oy sayım işlemleri devam ederken Lefkoşa'da basına açıklamada bulundu.

Partisinin sayılan oyların yüzde 40,48'ini olarak 25 milletvekili çıkardığını aktaran Sucuoğlu, tüm sayımın bitmesi ve karma oyların da sayılmasıyla kesin sonucun belli olacağını ifade etti.

Kendisinin 1 Kasım'da Başbakanlık görevini üstlenmesiyle hızla seçim kararı aldıklarını hatırlatan Sucuoğlu, seçime kadar olan süreçte 10 yasanın geçmesi, 2022 bütçesinin görüşülmesi ve kabulü gibi birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.

Sucuoğlu, pandeminin etkisi, ülkede yaşanan elektrik kesintileri ve ekonomik daralmaya rağmen halkın UBP'ye büyük bir destek verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Halkımız, bu kadar sıkıntı, bu kadar zorluğa rağmen yüzde 40,48'lir bir oyla 25 vekillik bir karar verdi. UBP şu anda Meclisin en büyük partisi olarak hükümeti kurma görevini büyük bir ihtimalle yarın veya salı günü sayın Cumhurbaşkanı'ndan alacak parti oldu. Hükümetin zaten büyük ortağı olarak seçme girdik, muhtemelen yine büyük ortağı olarak seçimden sonraki süreci yöneteceğiz."

Partisinin ekonomik ve sosyal istikrarı önceleyerek tek başına iktidarı hedeflediğini belirten Sucuoğlu, "Biz demokratik bir sürecin sonunda halkımızın vermiş olduğu bu kararı tartışmasız saygıyla karşılayacağımızı söyledik. Bu şekilde 25 vekille önümüzdeki süreçte bir koalisyon hükümeti için hemen çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

KKTC'de hükümetin bir an önce kurulması ve yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğini anlatan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan görev alır almaz temasların başlayacağını söyledi.

"Önce ekonomiyi düzelteceğiz"

Sucuoğlu, gelecek 5 yılda KKTC'nin ekonomik anlamda refahını halkın hak ettiği seviyeye çıkarmak istediklerinin altını çizerek, partisinin de bu anlamda hem tecrübeli hem de donanımlı vekillere sahip olduğunu belirtti.

UBP'nin seçimi kazanacağını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Sucuoğlu, şunları söyledi:

"Korkmadan radikal adımlar atabileceğimizi söyledik, aynı noktadayız. Biz bu 23'ünden sonraki süreçte göreve geleceğimizi çok büyük oranda bildiğimiz için hazırlıklarımızı bu düzeyde yaptık. Yasalar hazırladık, yasa çalışmalarının bir kısmı devam ediyor, bir kısmı bitmek üzere. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bu ekonomik dönüşümü sağlamayı hedefliyoruz, sıcak paranın ülkeye gelmesini hedefliyoruz."

Sucuoğlu, yeni hükümetin esas görevinin ekonomi olduğuna da dikkati çekerek, "Önce ekonomiyi düzelteceğiz. Ekonomiyi düzelttikten sonra zaten diğer konular kendiliğinden düzelir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkı rahatlatma anlamında kısa süre içinde ekonomik azılımlar yapılacağını da belirten Sucuoğlu, bugün saat 17.30'da Sarayönü'nde kutlama ve teşekkür etkinliği yapılacağını da sözlerine ekledi.

KKTC'de UBP koalisyon hükümeti çalışmalarına başlayacak
KKTC'de UBP koalisyon hükümeti çalışmalarına başlayacak
KKTC'de UBP koalisyon hükümeti çalışmalarına başlayacak

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Koalisyon, Kıbrıs, Faiz, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de UBP koalisyon hükümeti çalışmalarına başlayacak - Son Dakika


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