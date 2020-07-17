KKTC kayıp şehit 46 yıl sonra son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Tekke Bahçesi Şehitliğinde yürütülen kazılarda bulunan aynı mezardaki 7 kayıp şehitten biri olan Selim Mustafa Mavili, bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından Tekke Bahçesi Şehitliğinde yürütülen kazılarda aynı mezarda bulunan 7 kayıp şehitten biri olan Selim Mustafa Mavili için bugün askeri tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve diğer yetkililer katıldı. Törende şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.



20 Temmuz 1974'te şehit olan, arama çalışmaları sonucunda bulunan ve kimlik tespiti yapılan kayıp şehit Mavili için Küçük Kaymaklı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit Mavili, cenaze namazının ardından Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği'ne defnedildi.



Şehidin tabutunun üzerindeki KKTC bayrağı, defin öncesi Şehit Mavili'nin ağabeyi Kemal Mavili'ye verildi. Şehit Mavili'nin vatana yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi. - LEFKOŞA