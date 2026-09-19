Kozinoğlu’nun ölümünde kritik hap detayı: Nereden aldığımı hatırlamıyorum - Son Dakika
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Kozinoğlu’nun ölümünde kritik hap detayı: Nereden aldığımı hatırlamıyorum

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybettiği gün verilen dil altı hapı, yıllar sonra yeniden açılan soruşturmanın kritik başlıklarından biri oldu. Kozinoğlu’na hapı veren Hasan Atilla Uğur, savcılıkta verdiği ifadede ilacı nereden aldığını hatırlamadığını söylerken, kamera kayıtlarındaki bazı ayrıntılara ilişkin sorulara verdiği yanıtlar da dosyaya girdi.

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma, dosyaya giren yeni kamera kayıtlarının ardından koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un ifadesindeki dikkat çekici ayrıntılarla yeni bir boyut kazandı. Kozinoğlu rahatsızlandığında kendisine dil altı hapı veren Uğur, savcılıkta ilacı nereden aldığını hatırlamadığını söyledi. Kamera kayıtlarında elinde görülen cismi de açıklayamayan Uğur, Kozinoğlu’nun odasından çıkarılan kahve bardağının neden kendisine gösterildiğini de bilmediğini belirtti.

Kozinoğlu’nun ölümünde kritik hap detayı: Nereden aldığımı hatırlamıyorum

KRİTİK SORU: HAP NEREDEN GELDİ? 

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında olay gününe ait kamera kayıtları mercek altına alındı.

Daha önce ortaya çıkan görüntülerde, Kozinoğlu hastaneye sevk edildikten sonra koğuşta yaşanan hareketlilik ve masadaki kahve bardağının alınması dikkat çekmişti. Yeni soruşturma kapsamında alınan ifadeler ise bu görüntülerdeki bazı ayrıntılara ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

Bunların başında Kozinoğlu’na verilen dil altı hapı geliyor.

Kozinoğlu rahatsızlandığı sırada koğuş arkadaşı Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’dan dil altı hapı istedi. Uğur da kendi kullandığı hapı Kozinoğlu’na verdi.

Ancak savcılık sorgusunda hapın nereden geldiği sorulduğunda Uğur’un verdiği yanıt dikkat çekti.

“NEREDEN ALIP VERDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Uğur, Kozinoğlu’nun kendisinden dil altı hapı istediğini ve bunun üzerine hapı verdiğini söyledi.

Ancak ilacın kaynağı sorulduğunda “Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Uğur, aynı sorguda tansiyon cihazının nereden temin edildiğini de hatırlamadığını belirtti.

Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce aldığı belirtilen ilacın nereden temin edildiği ve ölümle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

İLACIN ADI DA DOSYADA 

Soruşturmayla ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde Uğur’un Kozinoğlu’na Isordil 5 mg isimli dil altı ilacını verdiği aktarılmıştı.

Uğur ise ilacın kendi tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kullandığı reçeteli bir ilaç olduğunu savunmuş, Kozinoğlu’nun fenalaştığı sırada kendisinden istediğini belirtmişti.

Yeni ifadede ise ilacın nereden temin edildiğinin hatırlanmaması, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

KAMERA KAYDINDAKİ 4 DAKİKA DA SORGULANDI 

Savcılık, hapın yanı sıra Uğur’un Kozinoğlu’nun odasına girdiği dakikaları da sorguladı.

Kamera kayıtlarına göre Uğur, saat 18.40 sıralarında Kozinoğlu’nun odasına girdi ve yaklaşık 4 dakika içeride kaldı. Ardından elleri arkada şekilde odadan çıktı. Görüntülerde sağ elinde bir cisim bulunduğu belirtildi.

Savcılık bu cismin ne olduğunu sordu.

Uğur ise “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum” yanıtını verdi.

Böylece soruşturmanın dikkat çeken üç ayrıntısı aynı zaman diliminde birleşti:

Kozinoğlu’na verilen hap, Uğur’un elindeki cisim ve koğuştaki kahve bardağı.

KAHVE BARDAĞI YENİDEN GÜNDEMDE 

Daha önce dosyaya giren kamera görüntülerinde, Kozinoğlu ambulansa götürüldükten sonra koğuşta yaşanan hareketlilik dikkat çekmişti.

Savcılık, Hasan Ataman Yıldırım’ın Kozinoğlu’nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur’a gösterdiğini de Uğur’un önüne koydu.

Uğur’a bardağın neden kendisine gösterildiği soruldu.

Uğur, “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum” dedi.

Böylece daha önce kamuoyuna yansıyan kahve bardağı görüntüleri, Uğur’un yeni ifadesindeki bu ayrıntıyla birlikte soruşturma dosyasındaki yerini korudu.

Kozinoğlu’nun ölümünde kritik hap detayı: Nereden aldığımı hatırlamıyorum

ÖNCEKİ İMZALI BEYANINI DA REDDETTİ 

Savcılık ayrıca Uğur’a önceki soruşturma sırasında verdiği ifadeleri hatırlattı.

Uğur, daha önce hâkim huzurunda verdiği ve cezaevi görevlilerinin görevlerini savsaklamadığını belirttiği imzalı beyanı kabul etmedi.

Uğur, “O ifadeler bana ait değildir” dedi.

Savcılık ise söz konusu belgede Uğur’un imzasının bulunduğuna dikkat çekti.

KOZİNOĞLU'NUN SON DAKİKALARI YENİDEN KURULUYOR 

Dosyadaki yeni kamera kayıtları ve ifadeler birlikte değerlendirildiğinde savcılık, Kozinoğlu’nun rahatsızlandığı andan ambulansa götürülmesine kadar geçen sürede koğuşta yaşananları yeniden zaman çizelgesine yerleştirmeye çalışıyor.

Kozinoğlu’nun saat 18.00’li dakikalarda rahatsızlandığı, kendisine dil altı hapı verildiği ve kısa süre sonra yardım çağrıldığına ilişkin kayıtlar da soruşturma kapsamında inceleniyor. Sağlık ekibinin Kozinoğlu’na ulaşmasına kadar geçen sürenin de dosyanın önemli başlıklarından biri olduğu aktarılıyor.

Soruşturmanın bu aşamasında özellikle “Kozinoğlu’na verilen dil altı hapı nereden geldi, hangi ilaçtı ve ölümüne herhangi bir etkisi oldu mu?” soruları yanıt bekliyor.

Bunun yanında kamera kayıtlarında görülen cisim ile kahve bardağına ilişkin ayrıntıların da olayın son dakikalarının aydınlatılmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı araştırılıyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011'deki ölümüne ilişkin soruşturma, yeni görüntüler, ifadeler ve tıbbi kayıtlar üzerinden tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Millî İstihbarat TeşkilatıHasan Atilla UğurKaşif KozinoğluAtilla UğurGüncelSon Dakika

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