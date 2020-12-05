Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu

05.12.2020 19:33

Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu Malatya'da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu

MALATYA - Malatya'da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatunsuyu caddesi üzerinde meydana gelen olayda Davulculuk yapan Habib D. evlerine çok yakın bir bölgede bulunan boş bir araziye bırakılmış siyah çantayı fark etti. Çantayı açan şahıs kanlı bebek elini görünce korkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde cesedin erkek bir bebeğe ait olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğmuş bebeğin cesedi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeğin cansız bedenini bölgeye bırakan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu
Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu
Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu
Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu

Yeşilyurt, Hatunsuyu, Kaynarca, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da boş bir arsada bebek cesedi bulundu - Son Dakika


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