Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yaz ortasında sağanak şoku: Yağış nereleri vuracak?

Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok. Parçalı bulutlu gökyüzü altında Edirne’den Van’a kadar bazı bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kuzey ve doğu illerine dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Az bulutlu ve açık, batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bursa: 34°C
Çanakkale: 31°C
İstanbul: 30°C
Kırklareli: 30°C
Az bulutlu ve açık. Denizli: 35°C
İzmir: 34°C
Manisa: 36°C
Muğla: 32°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Adana: 34°C
Antalya: 29°C
Burdur: 31°C
Hatay: 29°C
Parçalı ve az bulutlu. Ankara: 29°C
Çankırı: 31°C
Eskişehir: 33°C
Konya: 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Bolu: 29°C
Düzce: 32°C
Kastamonu: 29°C
Zonguldak: 29°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Amasya: 32°C
Rize: 27°C
Samsun: 28°C
Trabzon: 25°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Erzurum: 25°C
Kars: 23°C
Malatya: 31°C
Van: 24°C
Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır: 35°C
Mardin: 34°C
Siirt: 32°C
Şanlıurfa: 37°C
Fırtına beklenmiyor. Tüm denizlerde dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre arasında seyredecek, görüş mesafesi iyi olacak. Van Gölü’nde ise parçalı çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Son Dakika › Meteoroloji Genel Müdürlüğü › Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yaz ortasında sağanak şoku: Yağış nereleri vuracak? - Son Dakika
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