Fırtına bu kez fena vuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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Fırtına bu kez fena vuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

21.11.2022 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Meteoroloji bugün 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

1 KENTE TURUNCU, 16 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji yayımladığı haritayla 1 kenti turuncu, 16 kenti de sarı kodla uyardı. Balıkesir turuncu kodla uyarılırken sarı kod verilen iller ise şu şekilde: İstanbul, Aydın, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Denizli, Kırklareli, Kütahya, Muğla ve Uşak.

Fırtına bu kez fena vuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi.

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SON DAKİKA: Fırtına bu kez fena vuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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