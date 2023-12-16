 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

Yurdumuzun batısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, vatandaşların, fırtınanın doğuracağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün 3 büyük şehirde sağanak beklenirken, Meteoroloji 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

16.12.2023 - 08:23,  Güncelleme: 08:31
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

FIRTINA UYARISI

Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

17 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji'nin hava tahmini risk haritasında 17 ilimiz için uyarıda bulunuldu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya için "sarı", Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli için "turuncu" alarm verildi.

VALİ GÜL'DEN "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
YORUMLAR

Fırtına, Marmara, Ege, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hava Durumu Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm - Son Dakika


08:35
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26
Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59
Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

Son Dakika
08:35 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59 Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 09:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement