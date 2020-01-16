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MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi"
6 saat önce
MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi" - ANKARA
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