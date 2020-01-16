MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: '2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi' - Son Dakika

MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi"

6 saat önce

MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi"

MSB:

MSB: "2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL olarak belirlendi" - ANKARA

bedelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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