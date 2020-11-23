MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. ANKARA, -



Son Dakika

İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz

Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı

Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı

Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi

Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı

Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü