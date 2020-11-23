MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

23.11.2020 10:38
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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