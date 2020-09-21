MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli - Son Dakika

MSB: Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerinin şehit etmesi hakkında, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerinin şehit etmesi hakkında, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerine yer verildi.
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