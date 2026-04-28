n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi - Son Dakika
n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi

n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi
28.04.2026 16:54
Türkiye e-ticaret ekosisteminin ilk oyuncusu n11, yeni reklam kampanyasıyla birlikte stratejik yol haritasını ve yeni yatırım planlarını açıkladı. Lojistik altyapıyı güçlendiren depo yatırımları, teknoloji ve kullanıcı deneyimi odaklı dönüşümle desteklenen bu süreçte, CEO Nihal Dindar Akın; önümüzdeki 5 yıl içinde 5 kat büyüme hedeflediklerini duyurdu.

Türkiye e-ticaret ekosisteminin öncüsü n11, yeni dönem stratejisini ve büyüme hedeflerini kamuoyuna duyurdu. n11 CEO’su Nihal Dindar Akın’ın paylaştığı yeni yol haritası doğrultusunda, markanın sadece bir alışveriş platformu olmanın ötesine geçerek perakendeyi teknoloji ve lojistikle harmanlayan çok katmanlı bir ekosisteme dönüştüğü aktarıldı. “Ne istersen n11” çatı söylemiyle yeni reklam kampanyasının ön gösterimini de gerçekleştiren n11, markanın yeni dönem yaklaşımını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

2024’ü büyüme, 2025’i ise verimlilik odağında güçlü bir grafikle kapatan n11, yeni dönemde operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir karlılık odağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Hedef: 5 Yılda 5 Kat Büyüme

Geçtiğimiz dönemde yaşanan hissedar değişimini bir “mutfakta hazırlık süreci” olarak tanımlayan n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, bu süreçte teknolojik altyapılarını modernize ettiklerini ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırdıklarını belirtti. Akın, n11’in önümüzdeki 5 yıl içinde işlem hacmini 5 katına çıkaracak iddialı bir büyüme yolculuğuna girdiğini ifade etti.

Şirketin büyüme hedeflerine ilişkin rakamsal projeksiyonları da paylaşan Akın, “Son iki yılı dolar bazında yüzde 75 büyüme ile kapattık. Yeni hissedar yapımızla beraber 2026’ya güçlü bir finansal zeminle ve oyun planıyla girdik. Bu yılı ise altyapı yatırımlarımıza odaklanarak yine dolar bazında yüzde 45 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, 5 yılın sonunda n11’i bugünkü ölçeğinin 5 katına ulaştırmak” dedi.

n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi

4 Ana Yatırım Alanında 1 Milyar Dolarlık Büyüme Hamlesi

n11, güçlü bir e-ticaret ekosistemi inşa etme vizyonuyla, tüm paydaşlarına değer yaratan entegre bir yapı kurmaya odaklanıyor. Bu doğrultuda şirket; depolama ve lojistik çözümler, medya ve pazarlama teknolojileri, e-ihracat ve finansal teknolojiler olmak üzere dört ana yatırım alanına odaklanarak büyümesini sürdürüyor. Bu stratejik alanları kapsayan toplam yatırım büyüklüğünün ise 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu stratejik odakların ilk somut adımlarından biri olan depolama ve lojistik yatırımı kapsamında hayata geçirilen 30 bin metrekarelik ilk depo, n11’in operasyonel dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. LEED Silver sertifikasıyla çevresel sorumluluk vizyonunu da destekleyen bu tesis, yalnızca bir lojistik merkezi değil; teknolojiyle güçlendirilmiş uçtan uca bir operasyon üssü olarak konumlanıyor.

Kademeli olarak 1.400 kişiye istihdam sağlaması planlanan yatırım, teslimat sürelerini kısaltırken iş ortaklarının sipariş ve stok yönetimini daha şeffaf ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan n11, e-ihracat alanında attığı adımlarla da ekosistemini küresel ölçekte genişletmeyi amaçlıyor. Akın, bu lojistik hamlesiyle birlikte n11’in sadece Türkiye’de değil, Doğu Avrupa ve Kafkasya başta olmak üzere çevre coğrafyalarda da stratejik bir oyuncu haline geleceğini, yerli üreticiyi n11 altyapısı üzerinden global pazarlara taşıyacak güçlü bir e-ihracat köprüsü kuracaklarını müjdeledi.

E-ticaret ve finansın giderek iç içe geçtiğine dikkat çeken Akın, n11’in bu doğrultuda finansal teknolojiler alanına yaptığı yatırımlarla kullanıcı ve satıcı deneyimini uçtan uca geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Ödeme deneyimi, dijital cüzdan çözümleri, cashback mekanikleri ve kullanıcıya kolaylık sağlayan finansal servisler, markanın büyüme stratejisinin temel yapı taşları arasında yer alıyor.

n11, kullanıcı tarafında alışverişi daha hızlı, kolay ve avantajlı hale getirirken; satıcı tarafında ise ödeme çözümlerinden finansman ihtiyaçlarına kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesiyle iş ortaklarının büyümesini destekliyor. Bu kapsamda farklı iş birlikleri ve yenilikçi modeller de değerlendiriliyor.

Bu dönüşümün bir diğer önemli ayağını ise medya ve reklam teknolojileri oluşturuyor. Platformların artık yalnızca bir satış kanalı değil, aynı zamanda güçlü birer medya alanı haline geldiğini öngören n11, bu alanda da stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor. Geliştirilen yapı kapsamında; uygulama içi görünürlükten açık hava mecralara, sosyal medya entegrasyonlarından kampanya yönetimine kadar uzanan 360 derece bir çözüm sunuluyor.

Tüm bu süreçlerin tek bir panel üzerinden yönetilebildiği sistemler geliştiren n11, reklam teknolojileri altyapısını sürekli olarak ileri taşımayı sürdürüyor.

n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi

Satıcıya “Rakip” Değil, “Kaldıraç” Olan Model

E-ticaretin artık geleneksel perakendenin bir alternatifi değil, ekonominin ana omurgası haline geldiğine dikkat çeken n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, n11’in en büyük gücünün doğuştan pazaryeri modeliyle kurgulanmış platform yapısı olduğunu söyledi.

Türkiye’de e-ticaretin gelişiminde ve pazaryeri kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlendiklerini aktaran Akın, yüz binlerce KOBİ’nin dijitalleşmesine, ürünlerini e-ticarete taşımasına ve yeni müşterilere ulaşmasına katkı sağladıklarını dile getirdi. n11’in 13 yıllık deneyimiyle yalnızca bir ticaret platformu değil, satıcıları için sürdürülebilir büyüme imkânı sunan bir ekosistem sunduğunu belirtti.

n11’in, satıcıyla rekabet eden değil, birlikte gelişen ve güçlenen bir yapı üzerine kurulduğunu ifade eden Akın, platformda oluşturulan şeffaf ticaret ortamına işaret ederek, Türkiye’deki 350 bin kayıtlı satıcının n11’de yer almasının bu güvenin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Satıcı dostu yaklaşımlarını daha da ileri taşımayı planladıklarını belirten Akın, özellikle nakit akışının kritik olduğu bu dönemde sundukları “Ertesi Gün Ödeme” imkanı ve rakiplerine kıyasla sağladıkları özel komisyon avantajlarıyla, iş ortaklarının güçlü bir finansal çözüm ortağı olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda n11, satıcılarına sunduğu avantajları daha da genişleterek, belirli kampanyalar kapsamında yüzde 2’ye varan komisyon oranları gibi fırsatlarla iş ortaklarını desteklemeyi hedefliyor.

Öte yandan, iş ortaklarının platform üzerindeki deneyimini iyileştirmek amacıyla iş ortağı paneli uçtan uca yenilenirken, “İş Ortağı” mobil uygulaması devreye alındı ve kampanya katılım süreçleri daha esnek hale getirildi. Tüm bu adımlarla birlikte n11, teknolojik altyapısını da kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırdı.

“Bizde Herkes Ultra Premium Plus”

n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, 2026 yılına güçlü bir zeminle girdiklerini ve 2027 yılına kadar yüzde 45’lik bir büyüme ivmesi öngördüklerini ifade etti.

Yeni reklam kampanyasında marka yüzü olarak Bülent Ersoy ile yola çıktıklarını ve “Ne istersen n11” iletişim stratejisini hayata geçirdiklerini belirten Akın, bu yaklaşımın temelinde kullanıcıya sunulan deneyimi yeniden tanımlamak olduğunu ifade etti.

“Bizim için bu dönüşümün en önemli tarafı, kullanıcının hayatına nasıl dokunduğu” diyen Akın, kullanıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve alışverişten anladıkları deneyime karşılık veren bir yapı kurduklarını belirtti. Akın, hız, kolaylık, güven ve avantaj beklentilerini aynı anda karşılayan bir sistem geliştirdiklerini vurguladı.

Bu yaklaşımı somut faydalarla desteklediklerini aktaran Akın, abonelik ve aidat olmadan sunulan avantajların yanı sıra ücretsiz kargo, 1000 TL’ye varan kuponlar ve %3 cashback gibi doğrudan kazanç sağlayan uygulamalarla kullanıcı deneyimini güçlendirdiklerini söyledi. n11’de alışveriş yapan herkesin, her adımda değer kazandığı bir deneyim yaşamasını hedeflediklerini vurguladı.

DMSF Holding’in sağladığı stratejik ve finansal güçle n11, önümüzdeki 5 yılda pazar payını büyütmeyi ve e-ticaretteki gücünü daha da artırarak pekiştirmeyi hedefliyor.

n11 Hakkında

Türkiye’nin öncü açık pazaryeri platformlarından n11, milyonlarca ürünü 330 bini aşkın iş ortağı aracılığıyla müşterileriyle buluşturmaktadır. 2013 yılında kurulan n11, 2023 yılında Getir ailesine katılmış; Temmuz 2025 itibarıyla DMSF Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Geniş kategori yelpazesi ile hizmet sunan n11, ilham veren tema ve konseptleriyle kullanıcılarına keşif odaklı bir alışveriş deneyimi sağlamaktadır. Kişiselleştirme odaklı çözümleri ve kampanyaları ile hızlı, esnek, demokratik ve erişilebilir bir alışveriş imkanı sunmaktadır.

Teknolojik yatırımları doğrultusunda müşteri deneyimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen n11, iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ile e-ticaret ekosistemine katkı sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.n11.com/ 

Son Dakika E ticaret n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi - Son Dakika

Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat
Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan’a 8 saatte gidebildi Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi
Belçika’da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi
Tüm ülkeyi karıştıran olay VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
İlk görüşme gizlice gerçekleşti Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
4 yıldır çözülemeyen cinayette İşge ailesi adalet bekliyor 4 yıldır çözülemeyen cinayette İşge ailesi adalet bekliyor
OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Beşiktaş’tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya’da yara aldı Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi

17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
16:02
Saran’dan sürpriz hamle O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:26
Sözleri büyük yankı uyandırdı Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir
Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:37
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:26
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
SON DAKİKA: n11’den Yeni Dönem Hamlesi: “Ne İstersen n11” Yaklaşımıyla 5 Yılda 5 Kat Büyüme Hedefi - Son Dakika
