Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı - Son Dakika
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Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

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27 yıl önce 17 Ağustos gecesi asrın felaketiyle büyük acılar yaşayan Sakarya'da, ‘mahalle bazlı dönüşümün’ ilk örneği tarihte ilk kez fiilen başladı. Hak sahiplerinin %91'inin uzlaşısıyla Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Projesi'nde 718 bağımsız yapının kentsel dönüşümü için ilk bina yıkıldı. Başkan Yusuf Alemdar, “27 yıl önce yaşadığımız acıları tekrar yaşamamak için bugün tarihi bir adım atıyoruz. komşuluğun yaşayacağı yeni bir mahalle, yeni bir şehir kuracağız bu sokaklarda. Sakarya'm

1999 Marmara Depremi’nde büyük acılar yaşayan Sakarya’da “mahalle bazlı kentsel dönüşüm” tarihte ilk kez fiilen başladı.

Tarihi adım atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın “Bu şehrin en büyük gerçeği depremdir” sözleriyle başlayan Tığcılar 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tarihi adım bugün itibarıyla atıldı.

Dönüşümün ilk ayağı olan Tığcılar’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm programıyla yıkım için ilk kepçe vuruldu ve %91 gibi rekor bir uzlaşı oranına ulaşılan 718 bağımsız bölüm kentsel dönüşüme alındı.

27 yıl önce yaşadığımız acıları tekrar yaşamak istemiyoruz

Başkan Yusuf Alemdar şunları söyledi: “Bugün inşallah sizlerin vermiş olduğu destekle artık eyleme başladığımız gün. Bundan tam 27 yıl önce bir gece vakti büyük acılar yaşadık. O günleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Biz artık dirençli bir şehir oluşturmak zorundayız diyerek çıktığımız bu yolda her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Valimize, Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, milletvekillerimize ve Tığcılar sakinlerimize çok teşekkür ediyorum.”

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Komşuluk kültürünün yaşayacağı yeni bir yaşam alanı kuruyoruz

“Öncelikle 27 yıl önce kaybettiğimiz canları bir daha kaybetmemek üzere ‘Bu şehir hepimizin’ diyoruz. Binayı yapabiliyoruz ama giden canlarımız geri gelmiyor. 'Sesimi duyan yok mu?' cümlesini bir daha kurmak istemiyoruz. Şehrin en sıkıntılı bölgesi Tığcılar'dı. Ben Tığcılar’da can kaybetmek istemiyorum’ dedim. Şimdi ise bu sokaklarda Allah’ın izniyle anahtar taşımaya gerek duyulmayan, kadim bir komşuluk kültürünün yaşayacağı yeni bir mahalle, yeni bir şehir kuracağız.”

Şehrimizin diğer mahallelerini de dönüştüreceğiz

“Bugün yüzde 91 imza oranıyla dönüşüme başlıyoruz. İnşallah Tığcılar Mahallemizde yaşayan evlatlarımızı ve hemşehrilerimizi yer altı otoparklarıyla, yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla ve komşuluk ilişkilerinin anahtar taşımaya gerek kalmadan sürdüğü dostluklarla yeniden buluşturacağız. İnşallah şehrimizin diğer mahallelerinde de dönüşümü gerçekleştirerek dirençli şehir yolunda ilerleyeceğiz. Allah mahcup etmesin.”

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

“Yusuf Başkanımızı azmi için tebrik ediyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Sakarya adına harika projeler devam ediyor. Yusuf Başkanımızı azmi için tebrik ediyorum. 47 dönümlük bir yer, şehrin en merkezinde ve bulvara sınır. Üç etap şeklinde devam edecek ve bugün birinci etabın başlangıcını yapıyoruz. Biz Yusuf Başkanımızla bir araya geldiğimizde hep, ‘Bir numaralı önceliğimiz kentsel dönüşüm olmalıdır’ dedik. Bu zor işe bugün başlıyoruz” dedi.

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Hayalimiz artık gerçek oluyor

AK Parti Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, “Sakarya’da birçok iş yapıyor, gayret gösteriyoruz ama artık bazı şeylere gerçekten başladığımız bir noktadayız. Yusuf Başkanımızın isteği ve gayreti sayesinde artık bazı şeyler dönüşüm noktasına geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Bu işte ısrarın ve isteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan her geçtiğimizde ‘Keşke daha yeni, modern ve güvenli binalar olsa’ diyorduk. Hayalimiz artık gerçek oluyor. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

“Sakarya’da çok zor bir iş başarıldı”

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, “Çok büyük acılar çektik, çok fazla insanımız deprem şehidi oldu. Sağlam zemine sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Bu işi yapmak çok zor. Bugün Sakarya’da bu zor iş başarıldı. Burada anılar, hatıralar var. Bu binaları yıkmak çok zor bir iş ama burada yeniden hatıralar yaşanacak. Sayın Bakanımız çok emek veriyor. Başkanımıza desteğimiz sonsuz. Bundan sonra yapacağı her hizmette yanındayız, destekçisiyiz.” dedi.

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Dönüşümün ilk etabı hakkında

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında yer alan 718 bağımsız bölüm yüzde 91’lik uzlaşma sağlanmıştı.

Yepyeni bir yaşam yükselecek

Yıkım sürecinin ardından Tığcılar’ın Yeni Cami, Kol, Kadir Hoca Sokakları ve Atatürk Bulvarı üzerindeki binaların yerinde yeşil, sosyal ve dirençli bir şehir yükselecek.

Proje sadece konutlardan oluşmayacak ve Tığcılar’da modern dükkanlar, iş yerleri, yeraltı-yer üstü otoparkları, sosyal tesisler, peyzaj ve yeşil odaklı sosyal dinlenme alanlarını kapsayan yepyeni bir yaşam inşa edilecek.

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı

Yusuf AlemdarSakaryaSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya’da mahalle bazlı ilk dönüşüm: Tığcılar 1. Etap'ta 718 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü başladı - Son Dakika
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