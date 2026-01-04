Eksi 22 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdüler - Son Dakika
Eksi 22 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Eksi 22 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
04.01.2026 11:50
Kars'ta Sarıkamış Harekatı esnasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, eksi 22 derece düzenlenen 5.5 kilometrelik yürüyüş ile anıldı. Bakan Göktaş, "Dondurucu soğukta on binlerce askerimiz burada şehit düştüler. Onların aziz hatıralarını yaşatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Bakan Bak ise, "Burası gençlerimiz için büyük bir ders. Bu vatan için canını feda edenleri asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kars'ta Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik'i anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelenler, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı. Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temalı yürüyüşe katılanlara, Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi.

Okunan duanın ardından önde Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile binlerce kişi yürüyüşe başladı. Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Kızılçubuk Toplanma Alanında 09.00'da başlayan yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanında sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş sırasında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kars İl Sağlık Müdürlüğü de yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle UMKE ve sağlık ekipleri konuşlandırdı.

"KAHRAMANLIK BULUŞMALARI DÜZENLİYORUZ"

Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kahramanlarımızın aziz hatıralarını anmak için bir aradayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit ve gazi yakınlarımız, gençlerimiz, ailelerimiz, şehit ve gazi derneklerimizle bir aradayız. Şehit çocuklarımız aynı zamanda Avrupa'dan gelen genç kardeşlerimiz de var. Sarıkamış bir destan. Bu vatan kolay elde edilmedi. Bayrak için, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu bilinci yaşatmak için şehit ve gazilerimizle birlikte özellikle kahramanlık buluşmaları düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 79 bin gencimize şehit ve gazilerimizle beraber kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kahramanlarımız vatan için canlarını feda ederken bizler de bu bilinci genç kuşaklarımıza aktarmaya devam ediyoruz" dedi.

"BU MİLLİ ŞUUR BİZLERİ DİRİ TUTACAK"

Sarıkamış'ta bulunmanın ayrı bir duygu olduğunu ifade eden Göktaş, "Sarıkamış'ta bulunmak gerçekten ayrı bir duygu, ayrı bir ruh. Dondurucu soğukta on binlerce askerimiz burada şehit düştüler. Benzer şekilde Çanakkale'de, 15 Temmuz'da vatan için, bayrak için mücadele eden nice kahramanlarımız var. Onların aziz hatıralarını yaşatmak adına, kahramanlıklarını yaşatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da bizler de şehit ve gazilerden sorumlu olarak onların emanetlerine her daim sahip çıkmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını genç kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Bu milli şuur inşallah bizleri her daim diri tutacak. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Bizlere gerçekten bu şuuru yaşattırdığı için" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR DERS"

'Bu topraklarda izimiz var' sloganıyla gençleri Sarıkamış'a getirdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Bu tarih bilincini, bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl savunulduğunu, ne fedakarlıklar yapıldığını anlatmak için. Burası gençlerimiz için büyük bir ders, büyük bir olay. Özellikle de bunu her yıl yaparak gençlerimize anlatmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi Çanakkale'ye, Malazgirt'e getiriyoruz. Dumlupınar'a, Sakarya'ya gitmenin bu tarih bilinciyle bu topraklar için neler feda edildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Herkes biliyor ki burada büyük bir mücadele var. 'Beyaz destan' diye geçiyor. Burada şehit olan binlerce askerimizi unutmayacağız. Bu vatan için canını feda edenleri asla unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Güler Aslan (70), "Şehitlerimize canımız feda. Büyüklerimizin anlattığına göre dondurucu soğuk ve tipi nedeniyle Mehmetçiğimiz bu topraklarda şehit oldu. Biz de onları yad ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sarıkamış, Etkinlik, Güncel, Kars, Son Dakika

