Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haber ise Esenyurt'tan geldi. Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu.

VALİLİK: 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşullan nedeniyle AFAD verilerine göre 1 'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Esenyurt'taki feci anların ayrıntısı da çok geçmeden öğrenildi. Buna göre Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE KAPANMIŞ

Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark ederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

130 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmur da etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca, "Sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu. Arabaların üzerine düştü. İtfaiye geldi kaldırdılar" diye konuştu.

PENDİK'TE İKİ BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Şiddetli lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.

BEŞİKTAŞ'TA AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthane'de ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi.

İBB BİLANÇOYU AÇIKLADI

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fırtına nedeniyle kent genelinde oluşan bilançoyu açıkladı. İBB tarafından yapılan açıklamada, "33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü" denildi.

DENİZ ULAŞIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

İBB tarafından yapılan açıklamanın devamında deniz ulaşımıyla ilgili bilgilere yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'nda katener (enerji) teline dış alandan gelen cisim düşmesi nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Seferler Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapılıyor. Hatta İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp- Piyer Loti teleferik hatları da kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı. Tehlike arz eden olaylarda mahsur kalan 9 kişi İBB İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlanıyor"