Üye Girişi
Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi "mavi" iller arasına girdiğini duyurdu - Son Dakika

Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi "mavi" iller arasına girdiğini duyurdu

23.09.2021 21:18
Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz."

Fahrettin Koca, Balıkesir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi 'mavi' iller arasına girdiğini duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu 22:28 Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti 21:47 Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi 21:29 AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi 21:01 Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro 20:31 Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti 18:53 Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti         
22:35
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın büyüdü! 15'e yakın ev tahliye edildi Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın büyüdü! 15'e yakın ev tahliye edildi         
21:38
Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu         
21:11
Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook'u tehdit ettiği ortaya çıktı Apple'ın Instagram'daki köle satışı haberlerinden sonra Facebook'u tehdit ettiği ortaya çıktı         
20:35
Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı         
20:14
Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı         
18:59
Bolu'ya yılın ilk karı düştü Bolu'ya yılın ilk karı düştü         
18:18
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil         
18:14
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 22:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca, Balıkesir'in iki doz aşılamada rengi "mavi" iller arasına girdiğini duyurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement