Son dakika haber! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.



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