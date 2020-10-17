Son dakika haberleri: MSB:  6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: MSB:  6 terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2020 18:44
Son dakika haberleri: MSB:  6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Haber:  ANKARA,


Taciz, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MSB:  6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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