Usta sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Usta sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi

08.07.2023 17:23

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı ve oyuncu Özkan Uğur hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda verdi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"BU SESİ UNUTMAYACAĞIZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

ERDOĞAN: AİLESİNE SABIR DİLİYORUM

Özkan Uğur'un ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak baş sağlığı dileyen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur, 1 aydır böbrek rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakımında entübe edilerek tedavi görüyordu.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Edip Akbayram Dostlar, Ersen Dadaşlar'la çalıştı. Aynı yılın sonlarına doğru Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in yer aldığı Kaygısızlar grubuna girdi. 1974 yılında İPUCU 5'lisi adıyla kurulan yeni grupta yer aldı. 1979 sonunda askeri görevini tamamlayan Özkan Uğur 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı. 1984te,Ferhan Şensoydan ayrıldıktan sonra MFÖ olarak yoluna devam etti.

1997 yılında Yavuz Turgul'un "Eşkiya" filminde ilk oyunculuk kariyeri başladı.1998-1999-2000 sezonlarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunda konuk sanatçı olarak yer aldı. 1999da "Aganigi-Naganigi" fındık tanıtım filmiyle, oyuncuktaki başarısı daha da geniş kitlelere ulaştı.

Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

"İkinci Bahar", "Yeter Anne" "Cennet Mahallesi" adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yeteneği ile izleyicilerinin beğenisini kazanan Uğur "Ağırlığınca Altın" ve Özkan'la Kaç Para adlı yarışma programlarında oldukça başarılı bir sunuculuk örneği gösterdi. Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı "Komiser Şekspir" filmindeki rolü oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Gişe hasılat rekorları kıran Gora adlı filmindeki rolü ile Uğur sinema severlerden büyük beğeni topladı.

YORUMLAR (3)
  • basri baver bengü: Türkiyenin ender yetişen çok güçlü bir sesiydi.... seni unutmayacağız.... Allah rahmet eylesin ?? Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Nesrin Turhan: Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim sevdiğimiz bir insandı Cevap Yaz 35 0 Yayından Kaldır
  • Ali Arslan: Nur içinde yatsın çok sevilen bir değerdi bu dünyada Cevap Yaz 75 0 Yayından Kaldır
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