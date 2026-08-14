Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var - Son Dakika
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Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

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Taciz iddiasıyla darbedildikten sonra CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden Yazgan, kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve kendisine ilaç verildiğinden şüphelendiğini öne sürerek, yaşananların kendisini CHP'den koparıp YENİ Parti'ye yönlendirmeyi amaçlayan planlı bir kumpas olduğunu iddia etti.

Edirne'de doğum günü kutlaması için bulunduğu evde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darbedilen ve yaşanan gelişmelerin ardından CHP yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. İddiaları kesin bir dille reddeden Yazgan, olayın kendisine yönelik planlı bir kumpas olduğunu öne sürdü.

"KAFAMA SERT BİR CİSİMLE VURDULAR, İLAÇ VERİLDİ"

Hakkındaki "cinsel taciz" iddialarının asılsız olduğunu savunan Milletvekili Yazgan, olay gecesine dair gazeteci Talat Atilla'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olayın kendi evinde yaşanmadığını ve o adrese davet üzerine gittiğini belirten Yazgan, kendisine ilaç verildiğinden şüphelendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim.”

"HEDEF BENİ CHP'DEN KOPARIP YENİ PARTİYE YÖNLENDİRMEK"

Yaşanan şiddet olayının ve sonrasında yayılan görüntülerin siyasi bir mühendisliğin parçası olduğunu iddia eden Yazgan, partisinden de destek beklediğini vurguladı. Olayın çift yönlü bir stratejiyle kurgulandığını belirten CHP'li vekil, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de yeni partiye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim.”

Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin "kavga" ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

Olay nedeniyle gözaltına alınan N. D.’nin emniyet ifadesinde, gecenin nasıl başladığı ve tartışmanın nasıl kavgaya dönüştüğüne ilişkin ayrıntılar yer aldı. D., Yazgan’ın eve gelişinden önce kendisini tanımadığını, olayın ilerleyen saatlerinde karşılıklı tartışma ve arbede yaşandığını söyledi.

“MİLLETVEKİLİYİM, KİMSE BANA DOKUNAMAZ” DEMİŞ

D.’nin ifadesine göre olay, 12 Ağustos gecesi T. A.’nın doğum günü nedeniyle bir restoranda başlayan buluşmanın ardından Aka’nın evinde devam etti.

D., saat 00.15 sıralarında restorandan ayrılırken Yazgan’ın kendileriyle tanıştığını ve doğum gününü kutladığını, daha sonra A.’nın evine geldiklerini anlattı.

Yazgan’ın yaklaşık 10-15 dakika sonra eve geldiğini belirten D., yaklaşık iki saat boyunca birlikte alkol alıp sohbet ettiklerini söyledi.

D., saat 03.00 sıralarında kendilerinin ayrılmaya hazırlandığı sırada Yazgan’ın kendisine hitaben “Siz kalkın ben bir p.... atıp çıkacağım” dediğini, ne demek istediğini anlamadığını ifade etti.

D., Yazgan’ın daha sonra kendisine küfür ettiğini ve kızların da bu konuşmaya tepki gösterdiğini belirterek tartışmanın bu noktada başladığını öne sürdü.

İfadesinde Yazgan’ın kendisine “Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, ben istediğim her şeyi yaparım” dediğini aktaran D., bunun üzerine kendisine doğru karşı atakta bulunduğunu ve aralarında arbede yaşandığını söyledi.

Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

“BENİ YERDEN KALDIRIP BETON ZEMİNE OTURTTU”

D., arbede sırasında Yazgan ile birlikte yere düştüklerini, ardından kendisini savunmak için karşılık verdiğini anlattı.

İfadesine göre Yazgan’ı yerden kaldırarak beton zemine oturttu ve telefonunu vererek şoförünü aramasını istedi.

D., Yazgan’ın şoförünün Y. isimli kişi olduğunu söylemesi üzerine Y.’yi telefonla aradığını, Yazgan’ın ise alkollü olduğu için konuşamadığını belirtti.

Y.’nin eve gelmesinin ardından Yazgan’ın kendilerini tehdit etmeye devam ettiğini öne süren D., yaklaşık 10-15 dakika sonra Y.’nin başka bir erkekle birlikte eve geldiğini söyledi.

“CAM BARDAĞI KIRDI, CAM PARÇASI BENİ YARALADI”

D., Y. ve beraberindeki kişinin eve girmesinin ardından Yazgan’ı almak için müdahalede bulunduklarını belirtti.

İfadesinde, “Gelen iki kişi kollarına girdi ve tam balkondan çıkarırken Baran YAZGAN onlardan cesaret aldı ve yine bize saldırdı” dedi.

D., bu sırada Yazgan’ın bir cam bardağı kırarak cam parçalarını kendisine doğru savurduğunu iddia etti. İfadesinde, “Cam bardağı kırdı ve bu cam kırığını benim üzerime savurdu. Ondan kendimi savunmak için bu bardağı tutmaya çalışırken benim sağ avucumun içi kesildi” dedi.

D. ayrıca olay sırasında kız arkadaşı B.Ş’nin de sağ topuğunun yaralandığını öne sürdü.

Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

KÜFÜR VE SALDIRI İDDİASI

İfade tutanağına göre, balkondan gelen gürültü üzerine bekçi ve polis ekipleri olay yerine geldi. D., polislerin gelmesinin ardından Yazgan’ın da kendilerine yönelik küfür ve saldırı girişimlerinin sürdüğünü iddia etti. Polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalıştığını belirten D., olay sırasında T. A’nın da darbedildiğini ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini belirtti.

İfadesine göre polisler daha sonra tarafları ayırarak Yazgan’ı otopark bölümüne götürdü.

“BİZİ ZORLA EVDE TUTMADIK”

D., ifadesinde kendisi ve diğer kişilerin Yazgan’ı zorla evde tutmadığını da savundu.

Yazgan’ın telefonunun kendisine ait olmadığını, telefonla ilgili yaşanan karışıklığın ardından cihazın bulunarak polise teslim edildiğini anlatan D., olay sonrasında hastaneye götürüldüklerini söyledi.

D., ifadesinin sonunda Yazgan’ın kendilerine saldırdığını ve kendisinin de kendisini ve kızları savunmak amacıyla karşılık verdiğini ileri sürdü.

“Ben hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Baran YAZGAN’dan DAVACI ve ŞİKÂYETÇİYİM” diyen D., polis tarafından alınan cep telefonunun da iade edilmesini talep etti.

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Son Dakika Gündem Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • nesha512 nesha512:
    hehe?? iyi parti seni ne yapsın? 4 0 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    görüntülerde de belli zaten vekil olan adam el bile kaldırmıyor adama ne içirdiyseniz adam kendinde bile değil 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var - Son Dakika
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