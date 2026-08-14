Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

Edirne'de doğum günü kutlaması için bulunduğu evde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darbedilen ve yaşanan gelişmelerin ardından CHP yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. İddiaları kesin bir dille reddeden Yazgan, olayın kendisine yönelik planlı bir kumpas olduğunu öne sürdü.

"KAFAMA SERT BİR CİSİMLE VURDULAR, İLAÇ VERİLDİ"

Hakkındaki "cinsel taciz" iddialarının asılsız olduğunu savunan Milletvekili Yazgan, olay gecesine dair gazeteci Talat Atilla'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olayın kendi evinde yaşanmadığını ve o adrese davet üzerine gittiğini belirten Yazgan, kendisine ilaç verildiğinden şüphelendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim.”

"HEDEF BENİ CHP'DEN KOPARIP YENİ PARTİYE YÖNLENDİRMEK"

Yaşanan şiddet olayının ve sonrasında yayılan görüntülerin siyasi bir mühendisliğin parçası olduğunu iddia eden Yazgan, partisinden de destek beklediğini vurguladı. Olayın çift yönlü bir stratejiyle kurgulandığını belirten CHP'li vekil, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de yeni partiye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim.”