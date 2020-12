TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 Yılı Bütçeleri üzerinde HDP milletvekilleri söz aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Türkiye'nin bir hikayesi vardı. Türkiye'nin hikayesi varken herkes bu ülkeye yatırım yapmak istiyordu. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sonra da yabancılar bu ülkeye yatırım yapmak istiyorlardı. Türkiye son beş yılda hikayesini kaybetmiştir. Bırakın yabancıları, onlar zaten kaçıyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi ülkesine yatırım yapmıyor." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sunumuna işaret eden Paylan, "Zannedersiniz kendisi Genelkurmay Başkanı, zannedersiniz Savunma Bakanı. Gelmiş 'Tank, top, füze yaptım' diyor TEKNOFEST kurmuş, TEKNOFEST'e gidiyorsunuz. Tank, top, füze, İHA'lar, SİHA'lar. Ya, memleket hayrına, dünya hayrına, insanlık hayrına bir şey üretiyor musunuz?" diye sordu.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin insanlığı koronavirüsten kurtaracak aşıyı bulduklarını anlatan Paylan, "Almanya'daki özgür habitatta yapabildiler. Almanya bilime yatırım yaptığı için, insanları özgür bıraktığı için, işte özgür olmayan Türkiye'den özgür bir ülkeye gidip Türkiye'nin insanları orada bilim ürettiler." ifadelerini kullandı.

"Her hukuka uyan, her yönetmeliğe uyan meşru değildir"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bugün sağlık emekçilerinin 12.30 itibarıyla bir dakikalık saygı duruşunda olduğunu belirterek, "Bugüne kadar pandemi nedeniyle dokuz ayda 200'ü geçen sağlık emekçisi yaşamını yitirdi ve ilk başta alkışlanan sağlık emekçilerine ne oldu şu anda? İzin yok, istifa yok, emeklilik yok, tayin yok, özlük hakları yok ve üstüne üstlük defalarca teklif etmemize rağmen, bu kürsüde defalarca gündeme getirmemize rağmen, meslek hastalığıyla ilgili bir düzenleme yok. Siz pandemiyle böyle mi mücadele edeceksiniz?" diye konuştu.

Vatandaşların maskenin hangi standartta olduğunu bilmediğini kaydeden İpekyüz, Ticaret Bakanlığının bu konuda bir çalışma yapıp yapamayacağını sordu.

HDP Batman Milletvekili İpekyüz, "Rekabet Kurumu uluslararası piyasada neye dönüşmüş? İnternetteki çeşitli araştırma motorları diyorlar ki 'Hukuksal olarak yapamadıklarını bir vergi salma metoduna dönüştürmüşler.' Rekabete itiraz ettiğiniz için bu düzenlemeyi yapıyoruz. Belki yönetmeliklere uygundur, belki hukuka uygundur. Her hukuka uyan, her yönetmeliğe uyan meşru değildir, meşru olması için kamuoyunun vicdanında, aklında yer edinmesi lazım. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli değil, 'montaj otomobil' olmanın ötesine geçemeyecek"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Helal Akreditasyon Kurumunun tüm konuşmalarında, paylaşımlarında ve videolarında helalin yanında "Tayyip" kelimesinin de sık sık vurgulandığına dikkati çekerek, "Elbette ki 'Tayyip' kelimesinin manasını bizler de biliyoruz. Fakat şu imaj var genel çerçevesinde; Helal Akreditasyon Kurumu bir devlet kurumu gibi değil, AKP'nin bir yan kuruluşu gibi faaliyet göstermeye devam ediyor." iddiasında bulundu.

Öte yandan Kaya, Kurumun sosyal medyadaki bir paylaşımında birçok dilde "Hayırlı Cumalar" ifadesinin kullanılmasına rağmen Kürtçe dilinde "Hayırlı Cumalar" ifadesinin yer almamasını eleştirdi.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, devletin bazı yatırımlara destek verdiğine işaret ederek, bu yatırımlar gerçekten amacına uygun olarak kullanılıyor mu diye bir kurulun hala oluşturulmadığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2015 yılında yerli otomobil konusunda harekete geçtiğini hatırlatan Peköz, "O zaman İsveç firması Saab'la bir anlaşma yapmış. Şu anda gelinen aşamada Saab firmasıyla ilgili de herhangi bir şey söz konusu değil. Başka firmalarla anlaşma yapılmış olacak. Saab firmasına da 40 milyon dolar ayrılmış. Bu 40 milyon dolarla Türkiye'de çok daha fazla şey yapılabilmişken şu anda bu Saab firmasına ödenen para da doğrusu çöpe gitmiş oluyor. Yerli otomobil hayalimiz de herhalde uzunca bir süre hayal olmaya devam edecek ve yerli değil bir 'montaj otomobil' olmanın ötesine de geçemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Meclis, Kürtleri de temsil ediyorsa, gelin yeni bir Anayasa yapalım"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, su kanallarının yetersizliğinin çiftçiyi DEDAŞ'a mecbur ettiğini belirterek, "AKP iktidarı Urfa, Mardin ve Diyarbakır'da halkı DEDAŞ eliyle sosyal ve ekonomik açıdan sıkıştırıyor, tarımsal üretimi ve günlük hayatı darbeliyor." diye konuştu.

Üretmek isteyen çiftçiye karşı ithalat politikalarının çığırından çıktığını ileri süren Sürücü, "Artık kuzey ve doğu Suriye'den de hububat, zeytin ve zeytinyağı getiriyorsunuz. Fakat şunu bilin ki Afrin zeytinlerinin getirilmesi, ithalat değildir; en hafif tabirle tarımsal talandır." ifadelerini kullandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, AK Parti iktidarının meşruluğunu yitirdiğini ileri sürerek bu iktidarın hazırladığı bütçenin de meşru olmadığını, bu nedenle bütçe üzerine konuşmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "HDP, Kürtleri bir tek kendisinin temsil ettiğini göstermeye çalışıyor ama Kürtleri bu Meclis temsil ediyor" dediğini aktaran Maçin, "Sayın Fuat Oktay, mademki bu Meclis, Kürtleri de temsil ediyorsa gelin yeni bir Anayasa yapalım. Kürtlerin ve Türkiye'de yaşayan bütün halkların varlığını Anayasa'da güvence altına alalım. Bütün halkların kendi ana dillerinde eğitim görmesini sağlayalım. Bütün halkların basın-yayın, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini destekleyelim, bütçe hazırlarken bu halklara da bütçede yer verelim." görüşüne yer verdi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Doğu Karadeniz Projesi'ne işaret ederek, "Bu proje, aslında Doğu Karadeniz'i bitirme, Doğu Karadeniz'i sermayeye peşkeş çekme projesidir." dedi.

Türkiye'de sendikalı olmanın bir suç olduğunu öne süren Çepni, sendikalı oldukları için işçilerin işten atıldığını iddia etti.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, AK Parti milletvekillerinin rektör ve dekan yapıldığını belirterek "Akademi ve bilimdeki bu partici tutum, bilimsel düşünce ve çalışmaların gelişiminde büyük bir engeldir. Kamuoyu ve sizin de yakından bildiğiniz üzere "barış akademisyenleri" olarak tanınan birçok bilim insanı, fikir ve ifade hürriyetlerini kullandıkları için önce hedef gösterildi sonra ihraç edildi ve haklarında birçok dava açıldı." diye konuştu.

AK Parti ile CHP arasında "yalan siyaseti tartışması" yaşandı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için başsağlığı dileyerek, Meclis'teki 584 milletvekilinin şehadet şerbeti içmeye hazır olduğunu ancak hükümetin yanlış politikaları nedeniyle bu acılarla yüzleşilmesinin kendilerini incittiğini söyledi.

Fırat'ın doğusunda ABD ve PYD'nin, Fırat'ın batısında Rusya ve Suriye Merkezi yönetiminin hakim olduğunu dile getiren Altay, "Bizim mehmetciğimiz orada şehit oluyor. Ama ben, Türkiye'nin Suriye politikasında bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Hükümete de bir uyarı görevi yapmayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mehmetciğin, hem içeride hem dışarıda milli güvenliğe yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmesinin tarihi bir hadise olduğunun altını çizerek "Suriye'de, Irak'ta oluşturulmaya çalışılan terör devletinin yerle yeksan edilmesi, bir milli güvenlik zaruretidir. Dolayısıyla içeride de dışarı da her türlü terörist, 83 milyon insanımızın geleceğine yönelik her türlü tehdit bertaraf edilmiştir ve edilecektir." şeklinde konuştu.

Kendi harici mantığı çerçevesinde birtakım dini atıflarda bulunarak farklı değerlendirmelerde bulunanları kendileri ile baş başa bıraktığını anlatan Akbaşoğlu, "Herkes bilsin ki en büyük haram yalan ve iftira siyasetidir. Herkesi hakikate ve gerçeklere davet ediyorum." dedi.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Altay, "CHP yalan söylemez, söylediklerinin arkasındadır." diyerek Beşiktaş şehidinin babasına 121 lira maaş bağlandığını ve bunun belgesini gösterdiklerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuyu inceleyip döneceğini söylediğini ancak 5 gün geçmesine rağmen bir geri dönüşün olmadığını bildirdi.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise "Öncelikli olarak yarası olan gocunur. Ben dedim ki en büyük haram, yalan ve iftira siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Altay, insanların yalan söyleyebileceğini ama devletin yalan söyleyemeyeceğini belirterek devletin 8 aydır Kovid-19 ile mücadelede millete yalan söylediğini ileri sürdü.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Hırsızın, arsızın, bölücünün nefesinin kesilmesine inşallah vesile olur çalışmalarımız" diyerek bu tartışmanın bitmesini istedi.

Akbaşoğlu, Altay'ın iddialarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevap vereceğini bildirdi.

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ülkenin güvenliği, bölgenin barış ve huzuru için çok önemli harekatlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Bu hem terörle bir mücadeledir hem de ülkenin güvenliği kadar bölgenin barışına huzuruna katkı veren çok önemli operasyonlardır. Dolayısıyla amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir beka meselesi olarak bu mücadelenin verildiğini hepimizin idrak etmesi gerekmektedir." yorumunu yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bir ülkede askeri sınai bir kompleks ne kadar gelişirse ülke o kadar gelişir" iddiasının kabul edilemeyeceğini belirterek, başka alanlarda geliştirilmesi gereken teknolojinin geliştirilmediğini savundu.