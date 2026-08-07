Tokenlaştırılmış hisselere ilgi artıyor: İşlem sayısı 2 milyonu aştı - Son Dakika
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Tokenlaştırılmış hisselere ilgi artıyor: İşlem sayısı 2 milyonu aştı

Tokenlaştırılmış hisselere ilgi artıyor: İşlem sayısı 2 milyonu aştı
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Geleneksel finansal varlıkların blokzincir altyapısına taşınması hız kazanırken, tokenlaştırılmış hisse senetlerine yönelik işlem aktivitesinde de dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Bitget tarafından açıklanan son verilere göre Reality altyapısı üzerinden sunulan rToken ürünlerinde toplam işlem sayısı 2 milyonu aştı. Şirketin verileri, yalnızca temmuz ayında rToken işlem hacminin bir önceki aya göre yüzde 121,95 arttığını gösteriyor. Tek bir günde gerçekleştirilen işlem sayısı ise 127 bin 691 ile yeni zirveye ulaştı.

Tokenlaştırılmış hisse piyasasında hareketlilik arttı

Tokenlaştırılmış hisseler, geleneksel şirket hisselerinin blokzincir tabanlı dijital temsilleri olarak son dönemde kripto piyasasının en hızlı gelişen alanlarından biri haline geldi.

Reality, ilk aşamada ABD'de işlem gören belirli hisse senetleri ve ETF'lerin tokenlaştırılmış versiyonlarını sunmak üzere geliştirildi. The Block'un daha önce aktardığı bilgilere göre rToken ürünleri, gerçek hisselerle 1:1 desteklenecek şekilde yapılandırılıyor ve dayanak varlıklar ABD'deki düzenlenmiş aracı kurum altyapısı üzerinden tutuluyor. The Block

Bu yapı, kripto altyapısıyla geleneksel sermaye piyasaları arasındaki bağlantının giderek güçlendiğine işaret ediyor.

Temmuz ayında işlem hacmi yüzde 121 arttı

Bitget'in açıkladığı temmuz verileri, tokenlaştırılmış hisse ürünlerinin yalnızca uzun vadeli elde tutulan varlıklar olmaktan çıkmaya başladığını gösteriyor.

Şirket verilerine göre:

• Toplam rToken işlem sayısı 2 milyonu geçti.

• Temmuz ayındaki işlem hacmi aylık bazda yüzde 121,95 yükseldi.

• Günlük işlem sayısı 127 bin 691 ile rekor seviyeye ulaştı.

• Hem kripto varlık hem de rToken işlemi yapan kullanıcı sayısı temmuz ayında yüzde 23,54 arttı.

Bu veriler, bazı kullanıcıların kripto varlıklarla tokenlaştırılmış hisse ürünlerini aynı portföy stratejisi içerisinde değerlendirmeye başladığını gösteriyor.

Yatırımcı davranışı da değişiyor

Tokenlaştırılmış varlıklardaki büyümenin dikkat çeken taraflarından biri de işlemlerin yalnızca fiyat takibi amacıyla yapılmaması.

Bitget'in paylaştığı verilere göre kullanıcıların bilanço açıklamaları, makroekonomik gelişmeler ve ABD piyasalarının işlem saatleri çevresinde daha aktif işlem yaptığı gözlemlendi. Bitget

Bu durum, tokenlaştırılmış hisse piyasasının geleneksel sermaye piyasalarındaki gelişmelere daha doğrudan tepki veren bir yapıya doğru ilerlediğini gösteriyor.

100 milyon dolarlık eşiği daha önce aşmıştı

rToken ürünleri temmuz ayındaki işlem artışından önce de hızlı büyüme göstermişti.

Bitget Research tarafından yayımlanan verilere göre rToken varlıklarının yönetim altındaki büyüklüğü 6 Temmuz itibarıyla yaklaşık 114 milyon dolara ulaşırken, Haziran başındaki lansmandan sonraki ilk haftalarda toplam işlem hacmi 671 milyon doların üzerine çıktı.

Bu büyüme, tokenlaştırılmış hisse senetlerinin gerçek dünya varlıkları olarak bilinen RWA sektörünün öne çıkan kullanım alanlarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Kripto ve geleneksel finans aynı altyapıda buluşuyor

Bitget de bu eğilimi Universal Exchange yaklaşımı kapsamında genişletiyor.

Şirket, temmuz ayında hayata geçirdiği birleşik hesap altyapısıyla 100'den fazla tokenlaştırılmış ABD hissesinin belirli koşullarda diğer dijital varlıklarla aynı sermaye yapısı içerisinde kullanılabilmesini sağlayan bir sistem geliştirdiğini açıkladı. GlobeNewswire

Buradaki dönüşüm yalnızca Bitget'e özgü değil. Tokenlaştırılmış hisse senetlerinin farklı platformlarda yaygınlaşması, kripto şirketlerinin geleneksel finansal varlıklara yönelik altyapı geliştirme yarışını da hızlandırıyor.

Yeni rekabet alanı likidite ve şeffaflık olacak

Tokenlaştırılmış varlık piyasası büyüdükçe yatırımcıların odak noktası yalnızca ürün çeşitliliği olmaktan çıkıyor.

Dayanak varlığın gerçekten tutulup tutulmadığı, likiditenin ne kadar güçlü olduğu, işlem fiyatlarının geleneksel piyasalarla ne ölçüde uyumlu ilerlediği ve yatırımcı haklarının nasıl yapılandırıldığı daha fazla önem kazanıyor.

Bitget'in Reality altyapısı da bu kapsamda tokenlaştırılmış varlıkların dayanak hisselerle ilişkilendirilmesi ve varlık desteğinin doğrulanması üzerine bir model kullanıyor. The Block'un aktardığı bilgilere göre her bir rToken, dayanak hisselerle 1:1 desteklenecek şekilde yapılandırılıyor. The Block

Tokenlaştırılmış hisselerde işlem sayısının 2 milyonun üzerine çıkması ise geleneksel piyasalar ile blokzincir tabanlı finans arasındaki yakınlaşmanın giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

Haberde yer alan tokenlaştırılmış hisse ürünlerine ilişkin teknik ve yapısal bilgiler, The Block tarafından yayımlanan kaynaklardan derlenmiştir. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tokenlaştırılmış varlıklar fiyat oynaklığı, likidite ve mevzuat kaynaklı riskler içerebilir.

Son Dakika

Son Dakika Kripto Tokenlaştırılmış hisselere ilgi artıyor: İşlem sayısı 2 milyonu aştı - Son Dakika

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