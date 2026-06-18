TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika
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TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

18.06.2026 16:40
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TÜMORSİAD, İstanbul'da düzenlediği kahvaltı programında iş dünyası, bürokrasi, sivil toplum ve basın temsilcilerini bir araya getirdi. Hak Evrensel Hatay Sofrası'nda gerçekleştirilen buluşmada, derneğin İstanbul yapılanması tanıtılırken iş birliği, üretim, markalaşma ve ortak akıl vurgusu yapıldı.

Tüm Orta Doğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜMORSİAD), İstanbul'da düzenlediği kahvaltı programında iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

GENİŞ KATILIMLI BULUŞMA

Hak Evrensel Hatay Sofrası'nda gerçekleştirilen programa sanayiciler, iş insanları, bürokratlar, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları katıldı.

Derneğin İstanbul yapılanması kapsamında düzenlenen buluşmada, tanışma, istişare ve iş birliğini geliştirmeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.

TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

İSTANBUL YAPILANMASI TANITILDI

Programda TÜMORSİAD İstanbul il teşkilatının tanıtımı gerçekleştirildi. Katılımcılar, iş dünyasının güncel gündemi, yeni iş birlikleri ve ortak çalışma alanları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

MUZAFFER BAĞ'DAN VİZYONER YAKLAŞIM VURGUSU

TÜMORSİAD Genel Başkanı Muzaffer Bağ, iş dünyasında iletişim, bilgi paylaşımı ve vizyoner yaklaşımın önemine dikkat çekti. Bağ, üyelerin dünya pazarlarında daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

Bağ, "Öncelikle bizim bu yola çıkış amacımız, Orta Doğu coğrafyasında bir nebze olsun katkı sunalım diye bir araya geldik. Yeni başlıyoruz. İki ay önce genel kurulumuzu yaptık. Amacımız sadece ekonomik bir birliktelik, dayanışma, işbirliğinden öteye sosyal bir entegrasyon da sağlamadır" ifadelerini kullandı. 

TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

ADİL SEYHAN'DAN ORTAK AKIL ÇAĞRISI

TÜMORSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adil Seyhan ise güçlü iş birliği ve ortak akıl vurgusu yaptı. Seyhan, iş insanlarını dernek çatısı altında birleşmeye davet ederek küresel pazarlarda daha etkin olunması için markalaşma, üretim ve girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GÜCÜNE KATKI HEDEFİ

TÜMORSİAD, düzenlediği bu tür organizasyonlarla iş dünyasında dayanışmayı artırmayı, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve Türkiye'nin ekonomik gücüne katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu
TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu

Basın Bültenleri, İş Dünyası, İstanbul, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Basın Bültenleri TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜMORSİAD iş dünyasını İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika
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