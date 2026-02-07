Turgutlu\'da Taşkın: Tarım Arazileri Sular Altında

Ege ve Akdeniz Bölgelerini şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Çok sayıda şehirde ev ve iş yerlerini sular basarken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

TURGUTLU'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Gediz Nehri'nden sonra Irlamaz Çayı da taştı. Taşkın sonrası yapılan ilk tespitlere göre Turgutlu Ovası'nda yaklaşık 450 hektarlık alan suyla kaplandı. Bölgedeki tarım arazilerinin büyük zarar gördü. Ovadaki tarımsal üretimi olumsuz etkileyen taşkın, çiftçileri zor durumda bıraktı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle taşkının yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bölgede set güçlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Salihli ilçesinde sağanak sonrası Keli Mahallesi'nde yayaların kullandığı köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Manisa ve Menemen Ovası'nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri'nin debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi. Nehrin taşmasıyla birlikte çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Salihli'de Kurşunlu Çayı'nın debisinin hızla artması sonucu sular, Kurşunlu Köprüsü'nü aşarak zarara neden oldu. Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, piknik alanı mevkisindeki bazı bölümler tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan, şiddetli yağışlar nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da sel etkili oldu. Gümüşçayı'nın debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkisinde yol sular altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

İZMİR'de son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Menderes Nehri'nde taşkın yaşandı, Ödemiş ilçesindeki tarım arazileri ve ahırları su bastı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Küçük Menderes Nehri taştı. Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi Ağırkırı mevkisindeki tarım arazileri ve ahırları su bastı. Yaklaşık bin dönümlük marul, tahıl ve patates ekili tarlalar zarar gördü. Öte yandan taşkın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ayrıca nehirde biriken atıklar da dikkat çekti. Bölgede suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

AYDIN'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde yine taşkın yaşandı. Bu defa Köşk ilçesindeki tarım alanları su altında kaldı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Koçak Çayı mevkisindeki tarım arazileri su altında kaldı. Yaklaşık 150 dönümlük buğday ve yonca ekili tarlalar zarar gördü. Bölgedeki çiftçiler arazilerinde inceleme yaptı. Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken, çiftçiler yeni taşkın riskine karşı endişe duyuyor.

Alanya'nın Oba Mahallesi Alacami çevresinde dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından Oba Çayı taştı. Kısa sürede debisi yükselen çayın taşmasıyla birlikte dere yatağına yakın iki işletmeye ait çardaklar sular altında kaldı. İşletmelerde hasar meydana gelirken, yaşanan su baskını dron ile görüntülendi.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Alacami yolu üzerinde bulunan kayalıklardan yoğun şekilde sular aktı. Yamaçlardan gelen yağmur suları dere sularıyla birleşerek çevrede adeta sel görüntüsü oluşturdu. Ortaya çıkan manzara, bölgede doğal afeti andıran görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Muğla Menteşe'de 4 Şubat akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96 kilogram yağış düştü. Yağışların yarın etkisini sürdüreceği bildirildi. Öte yandan, su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.