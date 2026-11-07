Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi - Son Dakika
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Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

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Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul\'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent\'e devredildi
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Türk dünyasının sinema alanındaki ortak üretim gücünü öne çıkaran 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, İstanbul’da düzenlenen görkemli ödül töreniyle tamamlandı. 10 ülke ve 10 özerk cumhuriyet ile topluluktan 56 filmin izleyiciyle buluştuğu organizasyonda, başarılı yapımlar ödüllendirilirken Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanı da Taşkent’e devredildi.

Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sinemayla buluşturan 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, İstanbul’da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, En İyi Film Ödülü’nü “Kanto” filminin yönetmeni Ensar Altay’a takdim etti. 56 filmin izleyiciyle buluştuğu festivalin kapanışında, Ankara’nın 2026 yılında taşıdığı Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanı da 2027 yılı için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e devredildi.

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinemacıları, sanatçıları ve kültür insanlarını bir araya getiren 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, İstanbul’da gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı. Ortak yapımlardan akademik buluşmalara uzanan programıyla sinema alanında yeni iş birliklerine ev sahipliği yapan festivalde, başarılı yapımlar ve sanatçılar ödüllendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ve beraberindeki heyetin de katıldığı törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak hafızasında bilgeliğin, sözün ve hikâye anlatıcılığının simgesi olan Korkut Ata’nın adını taşıyan festivalin, köklü anlatı geleneğini yeni sinema eserleriyle yaşattığını belirtti.

Sinemanın toplumların hafızasını koruyan, farklı coğrafyalardaki insanları ortak duygularda buluşturan güçlü bir sanat dalı olduğunu ifade eden Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ni ortak hafızayı yeni eserlerle zenginleştiren ve Türk dünyası arasındaki bağları güçlendiren önemli bir kültür platformu olarak gördüklerini söyledi.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ “KANTO”YA

Festivalin kapanış töreninde kısa film, belgesel ve uzun metraj kurmaca film kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Bakan Ersoy, En İyi Film Ödülü’nü “Kanto” filminin yönetmeni Ensar Altay’a takdim etti.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

Uzun metraj kurmaca film yarışmasında En İyi Yönetmen Ödülü, “Tağıyev: Mektep” filmiyle Zaur Gasımlı’ya verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne “Ferzana Batıya Gidiyor” filmiyle Amina Salmanova, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne ise “Farz” filmiyle Matyokub Matçonov layık görüldü. En İyi Senaryo Ödülü, “Otuz Sekiz: Son Nokta” filmiyle Nurzhigit Khaidarov’un oldu.

Kurmaca Film Jüri Özel Ödülü “Yusuf” filmine, TÜRKSOY Özel Ödülü ise “Gürgenç Güzeli Törebeg” filmine verildi.

Belgesel film yarışmasında “Isıyah: Yaz Gün Dönümü” birincilik, “Hayata Susamışlık” ikincilik, “Sönmeyen Ateş” üçüncülük ödülünü aldı. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü’ne “Azıh Mağarası: Azerbaycan’ın Beşiği” layık görüldü.

Kısa film yarışmasında ise “Rehber” birinci, “Büyükanne” ikinci, “Güneş Çocuk Yusuf” üçüncü oldu.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

TÜRK DÜNYASINDAN 56 FİLM İSTANBUL’DA İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Festivalin 2021 yılında İstanbul’da başlayan yolculuğunun Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın ardından yeniden İstanbul’a ulaştığını hatırlatan Bakan Ersoy, altıncı yılın yeni iş birlikleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Bu yıl 10 ülke ile 10 özerk cumhuriyet ve topluluktan sinema eserlerinin İstanbul’da ağırlandığını belirten Ersoy, festivalin 150’yi aşkın uluslararası konuk ve Türkiye’den 300 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Festival kapsamında 56 filmin gösterildiğini açıklayan Ersoy, beş ayrı salonda ücretsiz düzenlenen gösterimlerle Türk dünyasının sinema birikiminin geniş kitlelere ulaştırıldığını ifade etti.

Özellikle gençlerin bu eserler aracılığıyla birbirlerinin hayatlarını, kültürlerini ve ortak değerlerini tanımalarını önemsediklerini belirten Bakan Ersoy, kültürel mirasın geleceğe taşınmasının genç kuşakların bu mirası tanımasına, benimsemesine ve kendi eserleriyle yeniden yorumlamasına bağlı olduğunu söyledi.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ BİRLİĞİYLE DÖRT PROJEYE DESTEK

Festival kapsamında gerçekleştirilen zirvede Türk dünyasının sinema kurumları, yapımcıları ve sektör temsilcilerinin ortak yapım imkânlarını değerlendirdiğini belirten Ersoy, bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu Etkinliği’nin somut bir iş birliği adımı olduğunu ifade etti.

İki ülkeden sinemacıların projelerini sunduğunu anlatan Bakan Ersoy, değerlendirme sonucunda seçilecek dört projeye destek sağlanacağını açıkladı.

Ersoy, bu desteklerle yeni filmlerin ortaya çıkmasına, yeni hikâyelerin hayat bulmasına ve sinemacılar arasında kalıcı ortaklıkların kurulmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Festivalde başlayan iş birliklerinin yeni eserlere dönüşmesiyle organizasyonun başarısını daha ileriye taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

KADİM ANLATIDAN YAPAY ZEKÂYA SİNEMANIN GELECEĞİ

Festivalde ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Korkut Ata Sinema Sempozyumu’nun çalışmalara akademik bir boyut kazandırdığını belirten Ersoy, sanat dünyası ile akademi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

“Sinemada Yapay Zeka ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü” başlıklı panelde sinemanın geleceğinin değerlendirildiğini kaydeden Bakan Ersoy, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin sinema üretim süreçlerini hızla dönüştürdüğüne dikkati çekti.

Bu dönüşümün takip edilmesi kadar sanatçının özgün bakışının, yaratıcılığının ve kültürel birikiminin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, geçmişten alınan ilhamın yeni anlatım imkânlarıyla buluşturulması sayesinde Türk dünyasının hikâyelerinin daha geniş coğrafyalara ulaşabileceğini söyledi.

KORKUT ATA’NIN PERDESİ AYT?ATOV İLE AÇILDI

Festivalin açılışının, Cengiz Aytmatov’un hayatını konu alan “Aytmatov” filminin Türkiye’deki ilk gösterimiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Ersoy, büyük yazarın insanı, doğayı, sevgiyi, vicdanı ve aidiyeti evrensel bir dille anlatarak bütün insanlığın ortak değerlerine seslendiğini ifade etti.

Türkiye’nin Türk dünyasıyla kültürel ilişkilerini her alanda geliştirmeyi ve ortak değerleri gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına verdiği önemin kültürel iş birliklerine güç kattığını söyledi.

Sinemadan edebiyata, müzikten kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir alanda birlikte çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

“Türk dünyasının dilde, fikirde ve işte birlik idealine kültür ve sanat yoluyla katkı sunmayı önemsiyoruz. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali de bu idealin hayata geçtiği değerli buluşmalardan biridir. Hedefimiz; festivalimizin her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi, ortak yapımların artması ve Türk dünyası sinemasının uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır.”

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

TÜRK DÜNYASI TURİZM BAŞKENTİ UNVANI TAŞKENT’E DEVREDİLDİ

Türk dünyasında kültür ve sanat alanında güçlendirilen iş birliğinin turizm alanında da ileriye taşındığını belirten Bakan Ersoy, kapanış töreninde Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanının devir teslimine de ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Ortak tarihî ve kültürel mirasın tanıtılmasını, şehirler arasındaki bağların güçlendirilmesini ve turizm alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlayan uygulamaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, Ankara’nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Bakanlığın koordinasyonunda Ankara’da ve yurt dışındaki temsilciliklerde yıl boyunca 53 etkinlik gerçekleştirildiğini açıklayan Ersoy, turizm eğitimlerinden sergilere, konferanslardan konserlere, çalıştaylardan söyleşilere uzanan faaliyetlerle Ankara’nın tarihî ve kültürel zenginliklerinin Türk dünyasıyla buluşturulduğunu söyledi.

Bu çalışmaların şehirler ve kurumlar arasında kalıcı iş birliklerine zemin hazırlamasını önemsediklerini belirten Bakan Ersoy, 2027 yılında unvanı devralan Taşkent’e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kadim tarihi, zengin kültürel mirası ve misafirperverliğiyle Taşkent’in bu unvanı başarıyla taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türkiye olarak kardeş Özbekistan’ın bu süreçte gerçekleştireceği çalışmalara katkı sunmaya ve turizm alanındaki dayanışmamızı daha ileriye taşımaya hazırız.”

Ersoy, Özbekistan Cumhuriyeti Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov’u ve Taşkent’in turizm başkentliği sürecinde görev alacak çalışma arkadaşlarını tebrik ederek başarılar diledi.

Konuşmasında festivalin düzenlenmesine katkı sunan kurumlara ve sinema temsilcilerine de teşekkür eden Bakan Ersoy, ödüle layık görülen sanatçıları ve eser sahiplerini kutladı. Türk dünyasının hikâyelerini beyazperdeye taşıyan sinemacılara başarılar dileyen Ersoy, İstanbul’da kurulan dostlukların yeni projeler, filmler ve buluşmalarla güçlenmesi temennisinde bulundu.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA TURİZM İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMİ

Kapanış töreni öncesinde Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ve beraberindeki heyetle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik başlıkları ele aldı.

Taşkent’te geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirilen görüşmenin devamı niteliğindeki temasın gündeminde; karşılıklı turist hareketliliğinin artırılması, tur operatörleri arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak tanıtım faaliyetleri ve yeni tur paketlerinin oluşturulması yer aldı.

Görüşmede, ayrıca, Türkiye ile Özbekistan arasındaki turizm iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan dokuz maddelik 2026-2028 Dönemi Ortak Eylem Planı değerlendirilerek Türkiye-Özbekistan 2026-2028 yılları Turizm Alanında İşbirliği Eylem Planı imzalandı.

Türkiye-Özbekistan Turizm Karma Komisyonu toplantılarının düzenli gerçekleştirilmesi ve iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi de görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi
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