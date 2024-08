Vodafone Red, Müşterilerine Bir Yılda 65 Milyon TL\'yi Aşkın Fayda Yarattı

Advertorial Bülten

Yeni mali yıl sonuçlarınızı değerlendirir misiniz?

Vodafone olarak, Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nisan-Haziran 2024 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 18,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,3 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 19,9 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,1 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 318 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,1 artışla 1.268 petabyte'a yükseldi.

Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Her Şey Yanımda online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı 195 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,9 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

Müşterileriniz özellikle de Red müşterileriniz dijital teknolojileri yoğun kullanıyor. Red'li müşterilerinizin dijital kanalları kullanım oranı nedir?

Vodafone Red'liler, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla dikkat çeken bir kitle. Red'liler son bir yılda yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı. Böylece, mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre %34 artarken, Red'liler normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red'lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB'ı aştı. Red'liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Bu sayede Red'liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 400 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 2 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 1 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 3 milyon bölüm dizi izledi.

Red'lilere sadece ses ve data değil, marka ayrıcalıkları da sunuyorsunuz. Ne tür ayrıcalıklar sunuyorsunuz? Marka işbirlikleriyle bugüne kadar sağladığınız faydanın TL karşılığı ne oldu?

Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Son 1 yılda Red marka işbirlikleri toplam 346 bin kez kullanıldı ve müşterilerimize toplamda yaklaşık 65 milyon TL'yi aşkın fayda yarattı. Kullanım başına ortalama 188 TL tasarruf sağlandı. Örneğin Red'liler, ücretsiz İspark ayrıcalığı sayesinde arabalarını toplamda 342 bin saat ücretsiz park etti ve 8 milyon TL tasarruf sağladı. Opet'te 100 TL değerinde Yakıt Puan ayrıcalığı sayesinde arabalarına 30 bin kez indirimli yakıt aldı ve 3 milyon TL tasarruf sağladı. %50 plaj indirimleri sayesinde 8 bin kez indirimli plaj girişi yaptı ve 2,4 milyon TL tasarruf sağladı. Vodafone Red'lilere, son 1 yılda 33 milyon TL'si dijitale özel tarife indirimleriyle, 379 milyon TL'si yurt dışı faydalarıyla, 65 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 25 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere toplamda yaklaşık 502 milyon TL'lik ayrıcalık sağladık.

Sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Red müşterileriniz için bu konuda da ayrıcalık sunuyor musunuz?

Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Red'liler, son 1 yılda, mesajlaşma uygulamalarında (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, Bip ve YaaY) yaklaşık 65milyon GB; sosyal medya uygulamalarında (Facebook, Instagram, Twitter) toplam 197 milyon GB; müzik uygulamalarında ( Spotify, Karnaval.com, Power App, Tidal) yaklaşık 4,6 milyon GB; video uygulamalarında (YouTube ve izlesene.com) yaklaşık 5,3 milyon GB; sınırsız uygulama ailesinin en yeni ve en prestijli üyesi Netflix ve Amazon Prime gibi eğlence uygulamalarında 238 bini aşkın GB interneti sınırsızca kullandı. Bu sayede, internetinden yemeden sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 400 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 2 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 1 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 3 milyon bölüm dizi izledi. Son 1 yılda yeni gelen veya Red tarife taahhüdünü yenileyen Red'lilere sunulan 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliğinden yaklaşık 173 bin abonemiz faydalandı ve toplam 25 milyon TL fayda elde etti.

Yurtdışında cep telefonu kullanımı da önemli bir nokta. Red aboneliği yurtdışında bir avantaj sağlıyor mu? Yurtdışında kullanıma yönelik özel paketleriniz var mı?

Müşterilerimiz, "Her Şey Dahil Pasaport" ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanabiliyor. Bu kapsamda, bulunduğunuz ülke ve Türkiye yönüne yaptığınız ve size Türkiye'den yapılan aramalarda tarifenizdeki her yöne dakikaların tamamını kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki her yöne SMS'lerinizi bulunduğunuz ülke yönüne ve Türkiye yönüne SMS göndermek için yurt dışındayken de kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki internetin tamamını yurt dışında da kullanabilirsiniz. Her Şey Dahil Pasaport" artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli.

Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" sunuyoruz. Bu, 200 ülkede geçerli, ücretsiz bir paket. Her fatura döneminde aylık olarak yenileniyor. Yurt dışında 30 gün geçerli 50 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. 50 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, yaklaşık 1.5 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 15 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Geçtiğimiz bayram tatilinde, yurt dışına çıkan müşterilerimiz bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti.

Her Şey Dahil Pasaport'a alternatif olarak "Yurt Dışı 1 GB" ve "Yurt Dışı 3 GB" adı altında iki yeni ek paket seçeneği geliştirdik. "Yurt Dışı 1 GB" paketinde yurt dışında 200 ülkede geçerli 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunuyor. "Yurt Dışı 3 GB" paketinde ise yurt dışında 200 ülkede geçerli 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı bulunuyor.

Ek olarak, yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerimize ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arama imkânı sunuyoruz; daha önce bu hizmetimiz ücretliydi. Yurt dışında "KIRMIZI" yazıp 542'ye SMS atan müşterileri ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri arıyor. Eskiden 26 ülkede geçerli olan bu hizmeti 200 ülkeye genişletiyoruz.