Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Türkiye'nin yüreğini yakan Ahmet Minguzzi'nin (15) ölüm yıl dönümünde, Kadıköy Salıpazar'nın yanındaki parkta anma töreni düzenlendi. 15 yaşındaki zanlılar tarafından pazarda bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi'nin vefatı "Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)" kavramını tartışmaya açtı. Minguzzi, Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak ve son olarak Atlas Çağlayan cinayeti bardağı taşıran son damla oldu. Kamuoyunda "SSÇ maddesi düzenlemesi" için sesler yükselmeye başladı.

Ahmet Minguzzi için düzenlenen törende anne Yasemin Minguzzi, baba Andre Minguzzi'nin yanı sıra çok sayıda siyasetçi de yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Minguzzi ailesinden Ayşenur Afyon ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Dilek İmamoğlu da anma törenine katılarak, Yasemin Minguzzi'ye destek vermek için alanda bulundu.

"İSTİNAF KARARI VİCDANSIZLIK"

Törende konuşma yapan Yasemin Minguzzi şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelmek benim için kolay olmadı; şu an titriyorum. Aşağıya henüz inmedim, sadece uzaktan bakabiliyorum. Dün açıklanan istinaf kararı hiç hoş değildi. Vicdansızlık…

"KATİLLERE 'ÇOCUK' DİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Katillere çocuk diyenlere hakkımı helal etmiyorum. Bir yıl boyunca yasa çıkmadı. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Hakkımı helal etmiyorum.

"ATLAS'IN KATİLLERİNE HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

Atlas'ın katillerine de hiçbir şey olmayacak. Annesi 24 yıl yatacağını zannediyor ama böyle bir şey yok biliyorsunuz. 4 yıl yatacak. Ne demek bu! El bebek gül bebek büyütelim bu mudur!

"ÇIKSIN BU YASA!"

En son Atlas'tı şimdi sıra kimde? Yazıklar olsun! Çıksın bu yasa!" dedi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Kadıköy'de, Mattia Ahmet Minguzzi(15)'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu olan B.B. ve U.B'ye 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkmesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu B.B. ve U.B'ye Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezasını inceledi. Daire, B.B. ve U.B'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını uygun bulan daire, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek esastan reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzi, U.B. (15) ve B.B. (15) ile aralarında geçen konuşmanın ardından B.B. Minguzzi'yi ittirdiği iddianamede aktarıldı.

B.B, Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı, şüpheli elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı belirtildi. U.B.'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından kaçtıkları kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edildi.

21 Ekim'de görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yasal koşul oluşmadığından sanıkların en üst hadden 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.'nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti.

BAKAN TUNÇ PAYLAŞIM YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hunharca katledilmesine ilişkin davada verilen karar, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesidir. Sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24'er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanması; çocuklara yönelik şiddete ve ağır suçlara karşı hukukun kararlılığını ortaya koymaktadır. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı; mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir. Adalet, her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edecektir. Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.