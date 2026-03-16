2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu.

Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende En İyi Film Ödülü One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) filmine gitti.

En İyi Film

One Battle After Another

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley"Hamnet"

En İyi Erkek Oyuncu

Michael B. Jordan , "Sinners"