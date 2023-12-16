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Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi - Son Dakika
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Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi

Victoria's Secret'in ünlü mankenlerinden Frida Aasen, Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say, Dosso Dossi Fashion Show'da Antalya'da podyuma çıktı.

16.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 16:56
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Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana'nın da aralarında olduğu onlarca top modeli podyumunda yürüterek dünya çapında ses getiren moda etkinliklerine imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yine unutulmaz bir defile gerçekleştirdi.

VICTORIA SECRET MANKENLERİ, CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL KIYAFET GİYDİ

"Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla" özel olarak hazırlanan podyumda düzenlenen defilenin baş mankeni Victoria's Secret'in ünlü top modeli Norveçli Frida Aasen oldu. Aasen'e aralarında Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say'ın da olduğu toplam 70 model eşlik etti. Ünlü mankenler, Lady Estrella by Pınar Kerimoğlu, Of White ve Modalinda markalarının 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarından oluşan kıyafetleri başarıyla sergiledi. Defilenin finalinde ise Frida Aasen ve diğer modeller, izleyenlere sürpriz yaparak cumhuriyetin 100. yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyuma çıktı. Defilede Romanya'nın ünlü şarkıcılarından Minelli de tek şarkılık performansı ile defileye renk kattı.

Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi

SAHNE TASARIMI GÖZ KAMAŞTIRDI

Nest Convention Center'da toplam bin 400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen defileyi iki bin özel davetli izledi. Ünlü top modellerin yanı sıra podyum konseptleriyle de adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show için yine özel bir tasarım hazırlandı. Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla, dünyanın kurak ve çölleşmiş görünümü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle sergilendi. Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan podyum tasarımı konuklardan tam not aldı.

TOP MODEL AASEN: TÜRK MODACILARIN ÜRÜNLERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

Victoria's Secret'in ünlü top modeli Frida Aasen organizasyondan çok memnun kaldığını söyledi. Çok iyi zaman geçirdiğini anlatan Aasen, "Organizasyonun özel mesaj içermesi de çok önemliydi. Çevreyle ilgili mesaj vermesi bana çok keyif verdi. Türk modacıların ürünleri çok etkileyici, gerçekten güzel ürünlerdi" diye konuştu.

Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi

40 ÜLKEDEN 5 BİN TEKSTİL ALICI AĞIRLANDI

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 13-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 40 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını ağırladıklarını söyledi. Eraslan, "Konuklarımızı kadın, erkek, çocuk, iç giyim, ayakkabı ve ev tekstili alanlarındaki Türk üreticilerin ürünleriyle buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz defilede ünlü modellerimiz Türk tekstilinin katma değeri yüksek dünya standartlarındaki ürünlerini başarıyla sergilediler" dedi.

Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenler podyumda fırtına estirdi
Antalya\'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
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Victoria Secret, Magazin, Moda, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi - Son Dakika
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