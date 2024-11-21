14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi

Burak Akan Medya tarafından düzenlenen 14. Mood Ödülleri Arzu Yanardağ ve Orhan Kılıç'ın sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde görkemli bir törenle düzenlendi.
Jüri oyları ile belirlenen ödül töreninin bu yılki jüri üyeleri: Burak Hakkı, Dr. Ender Saraç, Kahraman Sivri, Malik Ayhan, Kambiz Babaei, Selma Şentürk ve Güvenç Kurtar'dan oluştu.
Ünlü akının yaşandığı gecede Nevra Serezli, Murat Serezli, Kenan Çoban, Rüzgar Aksoy, Amo988, Feride Hilal Akın, Kaya Çilingiroğlu, Turgay Kıran, İlyas Salman, Şükrü Avşar gibi ünlü isimler ödüle layık görüldü.
Gecenin Ev Sahibi Burak Akan, yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Gelen tüm misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Harika bir gece yaşıyoruz. Bu yıl yine gerçekten ödül hak eden insanları ödüllendirdik. Tüm ödül alanları canı gönülden tebrik ediyorum."
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nevra Serezli
Man Of The Year: Murat Serezli
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Rüzgar Aksoy
Yılın Şarkısı: Amo988/ Elini Ver
En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Feride Hilal Akın
Yaşam Boyu Onur Ödülü: İlyas Salman
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Turgay Kiran
En İyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş
En İyi Müzik İkilisi: Cankan
En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Ayhan Taş
En İyi Spor Yorumcusu: Kaya Çilingiroğlu
Spor Onur Ödülü: Adem Kılıççı
Spor Onur Ödülü: Nagihan Karadere
2024 Mood Ödülü: Kenan Çoban
En İyi Magazin Muhabiri: Akif Yaman
En İyi Orkestra: Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker
En İyi Yapımcı: Şükrü Avşar
En İyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk
Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Talya Çelebi
En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Kaan Yalçın
Yılın Çıkış Yapan Starı: Kaan Alkan
En Sevilen Sosyal Medya Fenomeni: YTL Osman
En İyi Kadın Talk Show Programcısı: Esra Sönmezer
Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
Yılın En İyi Gazetecisi: Yasemin İlan
Yılın Dikkat Çeken Gazetecisi: Beste Sırapınar
En İyi Genel Yayın Yönetmeni: Av. Bedia Teymur
En İyi Gündüz Kadın Haber Spikeri: Gözde Özyürek
Yılın Çıkış Yapan Kadın Haber Spikeri: Lara Kırmusaoğlu
Gelecek Vaad Eden Kadın Oyuncu: Merve Canikli
En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Soner Türker
En İyi İnternet Televizyonu: Cine5 TV
En Centilmen ve Başarılı Spor Kulübü Başkanı: Bedirhan Akyol
En İyi Yazar: Selçuk Yavuz
Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Pelin Suade
En İyi Erkek Haber Muhabiri: Kemal Akagündüz
Yılın En Başarılı Genç İş Adamı: Cüneyt Bağcı
Yılın En İyi Ekonomi Kanalı: A Para
En İyi Ekonomi Spikeri: Uğur Korkmaz
En İyi Menajer: Derya Lebi
En İyi Gelinlik Tasarım: Çiçek Zorlu
En İyi Moda Tasarımcısı: Bedriye Kaya
Yılın Çıkış Yapan Modeli: Başak Al
En İyi Gezi Programı Yapımcısı: Elbi Yankı
En İyi Kadın Performans Sanatçısı: Sevtuğ Kasapbaşoğlu
En Başarılı İş Adamı: Fadıl Coşkun
En İyi Yakın Koruma Firması: Ab Güvenlik
En İyi Güvenlik Firması: Sesa Group
Yılın En Başarılı Koçu: Çiğdem Başer
Yılın Gelecek Vaad Eden Modeli: Simge Tombaş
Yılın Çıkış Yapan Modeli: Sinem Göktepe
Son Dakika › Magazin › 14. Mood Ödülleri Sahiplerini Buldu: Yıldızlar Geçidi - Son Dakika
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