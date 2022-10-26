Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi - Son Dakika
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Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

26.10.2022 09:44

97 yaşındaki usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasından üst üste paylaşımlar geldi. Usta isimle fotoğraflarını yayınlayan birçok ünlü isim, taziye dileklerinde bulundu.

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Kıvanç'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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Sosyal medya hesabından babasının ölüm haberini duyuran Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını da hüzne boğdu. Usta isimle fotoğraflarını paylaşan birçok ünlü isim, yaşadıklarını üzüntüyü dile getirdi.

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

NİLGÜN BELGÜN

"Gidenlerin arkasından sadece fotoğraflar ve değeri paha biçilmez anılar kalıyor… Yattığın yer incitmesin."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

UĞUR DÜNDAR

"Ustamız, hocamız, değerli ağabeyim Halit Kıvanç'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

BERNA LAÇİN

"Ah büyük üstat, iyi ki girdin hayatımıza ta çocukken, seninle pek çok güzellik yaşadım; mekanın cennet olsun gönlü güzel sözü güzel abimiz."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

METİN UCA

"Acımız sonsuz, onu çok seven, ailesinden biri gibi hisseden yakın dostlarından olmanın ötesinde, onu usta kabul eden örnek alan çok şey öğrenen biri olarak da çok üzgünüm. Bir beyefendi yeri dolmaz çok yönlü bir gazeteci sunucuyu, Türkiye bir büyük değerini yitirdi."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

JESS MOLHO

"Ustalar tek tek gidiyor maalesef. Mesleğe başlamamın en büyük nedenlerinden, idol, büyük usta Halit Kıvanç'a sevgi ve saygı dolu bir elveda."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Çocukluğumuzdan bir büyük parça daha koptu gitti…. Nurlarda uyuyun Halit Bey…."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

HAMDİ ALKAN

"Mekanın cennet olsun Halit ağabey"

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

BEDİA AKARTÜRK

"Efsane sunucu Halit Kıvanç 'a Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

CEM DAVRAN

"Efsane, ustaların ustası, sonsuz saygılarımla. Mekanı cennet olsun, ruhu huzur bulsun."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

SABAHAT AKKİRAZ

"Tüm hayatımızın fonunda onun sesi verdi. Seni çok sevdik #halitkıvanç ışıklar içinde uyu."

Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını yıktı! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi
Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi
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Son Dakika Magazin Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi - Son Dakika


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