Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Kıvanç'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Sosyal medya hesabından babasının ölüm haberini duyuran Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Halit Kıvanç'ın ölümü sanat dünyasını da hüzne boğdu. Usta isimle fotoğraflarını paylaşan birçok ünlü isim, yaşadıklarını üzüntüyü dile getirdi.
"Gidenlerin arkasından sadece fotoğraflar ve değeri paha biçilmez anılar kalıyor… Yattığın yer incitmesin."
"Ustamız, hocamız, değerli ağabeyim Halit Kıvanç'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
"Ah büyük üstat, iyi ki girdin hayatımıza ta çocukken, seninle pek çok güzellik yaşadım; mekanın cennet olsun gönlü güzel sözü güzel abimiz."
"Acımız sonsuz, onu çok seven, ailesinden biri gibi hisseden yakın dostlarından olmanın ötesinde, onu usta kabul eden örnek alan çok şey öğrenen biri olarak da çok üzgünüm. Bir beyefendi yeri dolmaz çok yönlü bir gazeteci sunucuyu, Türkiye bir büyük değerini yitirdi."
"Ustalar tek tek gidiyor maalesef. Mesleğe başlamamın en büyük nedenlerinden, idol, büyük usta Halit Kıvanç'a sevgi ve saygı dolu bir elveda."
"Çocukluğumuzdan bir büyük parça daha koptu gitti…. Nurlarda uyuyun Halit Bey…."
"Mekanın cennet olsun Halit ağabey"
"Efsane sunucu Halit Kıvanç 'a Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."
"Efsane, ustaların ustası, sonsuz saygılarımla. Mekanı cennet olsun, ruhu huzur bulsun."
"Tüm hayatımızın fonunda onun sesi verdi. Seni çok sevdik #halitkıvanç ışıklar içinde uyu."Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika › Magazin › Usta gazeteci Halit Kıvanç'ın ölümü sonrası sanat dünyasının ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi - Son Dakika