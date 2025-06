99. Gazi Koşusu Veliefendi\'de Yapıldı

99. Gazi Koşusu'nu izlemek için Veliefendi Hipodromu'na gelen birçok ünlü isim, koşuyu Hipodrom.com'un locasından takip etti.

Türkiye'nin en köklü ve prestijli yarış organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Koşuyu Hulusi Çil'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Yaşar Demir'in antrene ettiği, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Cutha" isimli safkan 2: 30: 28'lik derecesiyle kazandı.

99. Gazi Koşusu'na; sanat, iş ve spor camiasından birçok yarışsever büyük ilgi gösterdi.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da tarihi Gazi Koşusu'nu izleyenler arasında yer aldı. Bereket Murat Oktay'ın ev sahipliğinde Hipodrom.com'un locasından keyifle takip ettikleri yarışta Cemal Hünal, Ceren Benderlioğlu, Sibel Taşçıoğlu, Arda Türkmen, Atakan Özkaya, Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

CEMAL HÜNAL: İNSANLAR BU İŞİ SEVİYOR

Türkiye'de çok iyi at yetiştiricileri ve atlar olduğunun altını çizen oyuncu Cemal Hünal "Hepsini izleyemedim. Çoğunda buralarda yoktum. Seneye 100'üncü koşu. Çok büyük bir başarı. Türkiye çok iyi bir yarış at yetiştiriciliği ortaya koydu yıllar boyunca. Çok iyi at yetiştiricileri ve çok iyi atlar yetişiyor. TJK bu sistemi çok başarılı götürüyor. Günlük bir faaliyet ve bunu sürdürmek çok zor. Bu sene burada olmak çok güzel. İnsanlar bu işi seviyor" sözlerini sarf etti.

CEREN BENDERLİOĞLU: DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR HİPODROM VE KOŞU YOK

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hipodrom olmadığını belirten oyuncu Ceren Benderlioğlu, "Atamızın 99 yıl önce başlattığı bu koşunun devam etmesi çok güzel. İnşallah daha güzel koşularımız olur. Burada olmak ve bu atmosferi tatmak çok başka bir duyguymuş. Burada olunca anlıyorsun. Bu seneki atlar da çok özel. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hipodrom ve koşu organizasyonu yok. O yüzden burada olmak çok anlamlı. Türkler için atlar çok özeldir. Muhteşem bir atmosfer var" dedi.

SİBEL TAŞÇIOĞLU: BU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL

Gazi Koşusu'nun sadece bir yarış olmadığını belirten oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sibel Taşçıoğlu, "Bu sadece bir yarış değil, köklü bir gelenek. Bambaşka bir ruh hali. O yüzden çok önemli. Bir devir kapanacak 100 yıl geçecek. Burada olduğum için çok mutluyum. Baya bir izdiham var. Herkes bu ruhu yaşamaya çalışıyor, çok güzel. Tatlı bir gelenek. Tam Atatürk ruhuna uygun" yorumlarında bulundu.

ARDA TÜRKMEN: ATATÜRK'ÜN ADINI YAŞATMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Gazi Koşusu'nu herkesin önemsemesi gereken bir organizasyon olduğunu aktaran ünlü şef Arda Türkmen, "Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir sportif organizasyon. Bu neredeyse 100 yıla yaklaşan bir tarih. Herkesin yoğun ilgisine mazhar bir organizasyon. Ekonomik gelir seviyesi ne olursa olsun at yarışı seven, sevmeyen herkesin çok önemsemesi gereken bir organizasyon. Çok önemli bir mazi ve çok prestijli bir koşu. Burada olmak benim için büyük bir zevk. Spor için, Türkiye'deki atçılık için, mazi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını yaşatmak için çok önemli bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

Şef Arda Türkmen, "Bizim hanımın hazırlanması 2 saat kadar sürdü. Ben 20-25 dakikada hazırlanıp çıktım. Herkes çok şık, her yer pırıl pırıl, şıkır şıkır" diyerek sözlerini noktaladı.

ATAKAN ÖZKAYA: HEYECANI VE SEVİNCİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Herkesin çok özenli olduğunu dile getiren oyuncu Atakan Özkaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada anmak çok değerli ve çok kıymetli bizim için. Önemli bir gün. Bunun heyecanını ve sevinici hep birlikte yaşıyoruz. İnanılmaz bir atmosfer var. Herkes çok özenli ve güzel gözüküyor. Buraya özenerek gelmek çok kıymetli. Buranın keyfini çıkaracağız" şeklinde konuştu.

YİĞİT POYRAZ: BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Gazi Koşusu'nu yerinde takip ettikleri için çok mutlu olduğunu belirten Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz, "Gazi Koşusu'na ilk defa katılıyoruz. Daha önce hipodroma da gelmemiştik. İnanılmaz güzel bir atmosfer var. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yarışların son anlarının heyecanına dikkat çeken Yiğit Poyraz, "İlk yarışı izledim. Son düzlüğe geldiklerinde hipodromdan bir uğultu yükseliyor. O heyecan çok geçen bir heyecan, keyifli" sözlerini kullandı.

YASMİN ERBİL: GÜZEL BİR ATMOSFER VAR

Veliefendi Hipodromu'ndaki atmosferden bahseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, "Ben hipodroma ilk defa geliyorum. Heyecanlıyım ve güzel bir atmosfer var. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Mutluyuz" şeklinde konuştu.