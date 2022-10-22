Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı

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2021 yılında Kahraman Babam ile ekran macerasına başlayan ve sonrasında Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Akif gibi çeşitli projelerde rol alan Duy Beni dizisinin Melisa'sı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

25 yaşındaki genç oyuncu, 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından süper mini elbisesiyle verdiği bir pozu paylaştı. Oyuncunun "Bugün" notuyla yayınladığı fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayılırken binlerce beğeni aldı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun paylaşımına "Bu güzellik gerçek mi?" yorumları yapıldı.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

Sümeyye Aydoğan, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro kökenli oyuncu tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu ile kariyerini sürdürmektedir. İlk sinema oyunculuk deneyimini Aile Hükümeti adlı film ile gerçekleştirdi. Daha sonra Yaz 96 isimli film de rol almıştır. 2021 senesinde ise Show TV ekranlarında yayınlanan Kahraman Babam adlı dizi de Tolga (Deniz Hamzaoğlu) ve Ayşe'nin (Aslı Orcan) kızı Menekşe karakteri için kamera karşısına geçti. Aydoğan şimdilerde Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde Melisa rolünü oynuyor.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın bazı paylaşımları...