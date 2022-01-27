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Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti - Son Dakika

Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti

27.01.2022 13:08

Pazartesi günü yaşamını yitiren usta oyuncu Fatma Girik için Cemal Reşit Rey'de anma töreni düzenlendi. Törene katılan Ediz Hun, konuşmasını yaptıktan sonra gözyaşları içinde Girik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu öperek eski dostuna veda etti.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, pazartesi günü koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında ve Cemal Reşit Rey'de birer tören düzenlendi.

TABUTU ÖPEREK VEDALAŞTI

Ünlü isimlerin katıldığı törende sahneye çıkan usta oyuncu Ediz Hun, konuşmasından "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Girik'in sahnede duran Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu öpen Ediz Hun, dostuna veda ettikten sonra sahneden indi.

Ediz Hun'un zor anları! Gözyaşları içinde yakın dostu Fatma Girik'in tabutunu öptü

KOÇYİĞİT: DİLERİM MEMDUH ÜN'E KAVUŞMUŞTUR

Hülya Koçyiğit konuşmasında "Sevgiliyle iyilikle bakardı... Cesur yürekli bir efsaneydi" dedi. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Acı çok büyük çok taze. O Türk halkının kalbinde yaşayacak" dedi. Törende konuşan Girik'in yakın dostu Hülya Koçyiğit, " Memduh Ün'ü kaybettikten sonra bir türlü toparlanamadı. Dilerim Memduh'a kavuşmuştur. Artık dört yapraklı yonca yok" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ediz Hun'un zor anları! Gözyaşları içinde yakın dostu Fatma Girik'in tabutunu öptü

"BENİM CANIM ARKADAŞIM"

Yakın arkadaşına veda ederken gözyaşlarını tutamayan Hülya Koçyiğit konuşmasında, "Ne söylesem yetersiz benim için, Türk sinemasının çok büyük starı ama benim canım arkadaşım. 50 yıllık paylaşımımız var acı çok büyük. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. O filmleriyle hiçbir zaman ölmeyecek Türk halkının kalbinde yaşayacak." sözlerine yer verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Sürer açıklamasında "Ben hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim. Gözlerine bakınca gördüm" dedi.

İMAMOĞLU: DÜRÜST, HALKÇI VE ATATÜRKÇÜ BİR SANATÇI

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Girik'in Türk sinemasının çok önemli bir ismi olduğunu söyleyerek, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

AHU TURANLI: KARNINDA BÜYÜRMEDİ AMA KALBİNDE BÜYÜTTÜ

Fatma Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı da teyzesinin her zaman yanında olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Vicdanıyla, şefkatiyle yol göstericim oldu, gerektiğinde sırtımı dayadığım koskocaman bir dağ oldu. Tüm kötülüklerin karşısında her zaman beni sevip, sarıp sarmaladı. Sevincimle sevinip, üzüntümle üzüldü. Bana her zaman bir anne oldu, yeri geldi dostum, arkadaşım, yeri geldi sırdaşım oldu. Anne olmak da böyle bir şey değil mi zaten? O beni belki karnında büyütmedi ama kalbinde büyüttü. Seni her zaman çok seveceğim. İçtenlikle söyleyebilirim ki, o ülkesinin her bir ferdini, dağını, taşını, toprağını, kedisini, köpeğini, ağacını, kuşunu, çiçeğini, böceğini her şeyini çok severdi. Hiçbir canlıya zarar gelsin istemezdi. Her zaman haksızlık ve vicdansızlıkların karşısındaydı. Ne mutlu ki o büyük sevgisi de hiçbir zaman karşılıksız kalmadı."

MANEVİ KIZI: İYİ Kİ ANNEM OLDU

Çocuk Esirgeme Kurumundan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar ise anneliği usta sanatçıdan öğrendiğini dile getirerek, "İyi ki annem oldu. İyi ki onun kızıyım. Onunla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. O hala benim annem, benim çınar ağacım." ifadelerine yer verdi.

MEMDU ÜN'ÜN YANINA DEFNEDİLECEK

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Ediz Hun'un zor anları! Yakın dostu Fatma Girik'e tabutunu öperek veda etti
Ediz Hun'un zor anları! Yakın dostu Fatma Girik'e tabutunu öperek veda etti
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Cemal Reşit Rey, Fatma Girik, Ediz Hun, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti - Son Dakika
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