Engelsiz Yaşam Vakfı... YILIN EN İYİLERİNİ 14. KEZ ÖDÜLLENDİRDİ!

Yeşilköy'deki Wow İstanbul Hotel Safir Salonu'nda düzenlenen geceye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

Tayyar Işıksaçan'nın sunuculuğunu, 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda üçüncü Seçilen Ela Yılmaz'ın ise kırmızı halı röportajlarını yaptığı törende tiyatro, sinema, TV, müzik, spor ve iş dünyasından başarılı isim ve yapımlar ödüllendirildi.

Gecenin açılışında bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan "Biz vakıf olarak önünde engel olan her canlının yanındayız. Bugüne kadar pek çok engeli ortadan kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz.

Bu yolda bize destek olan herkese özelliklede sanatçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Onur ödülleri sahiplerini buldu…

Bu yıl geleneksel ödüllerden olan "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri" ni Coşkun Sabah, Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, psikiyatrist Prof.Dr. Arif Verimli, Moğollar ve Levent Özdilek aldılar.

Vakıf Özel Ödüllerine ise Avrupa şampiyonu Down Sendromlular Futsal Takımı, Atatürk videosu ile haber spikeri Ece Üner, Engelsiz Yaşam Vakfı Şeref Üyesi iş insanı Menekşe Kankavi ile Yılın En Hayırsever ve En İyi Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül layık görüldüler.

Vakıf yararına açık arttırma yapıldı…

Engelli bireylerin sorunlarını çözmek için Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından gecede bir de açık arttırma düzenlendi. Ünlü Time dergisinin Atatürk'ü kapak yaptığı sayısının gümüş işlemeli tasarımının yer aldığı Atatürk Tablosu'nu açık arttırma sonunda Atatürk'e hayranlığı ile tanınan iş insanı Menekşe Kankavi 150 bin liraya satın aldı.

Kankavi, daha sonra tabloyu haber spikeri Ece Üner'e hediye etti. Ece Üner kendisine hediye edilen Atatürk Tablosu'nu göz yaşları içinde teslim aldı.

İkinci açık arttırmada ise Mina Mücevherat tarafından vakfa bağışlanan özel tasarım kolyeyi iş insanı ve Pars Medya yönetim kurulu başkanı olan Kurban Akar 40 bin liraya satın aldı. İş insanı Kurban Akar ayrıca vakıfa yüz bin lira da bağışta bulundu.

Sinan Akçıl'dan üç kız çocuğuna eğitim bursu…

Ödül törenine Almanya'da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ve dernek üyeleri, Engelsiz Yaşam Vakfı ile birlikte yirmi iki kız öğrenciye karşılıksız burs vereceklerini açıkladılar.

Aynı zamanda Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Almanya temsilcisi de olan başkan Benan Yontar "Vakfımız ve derneğimiz elele vererek engelli herkes için güzel şeyler yapmak istiyoruz" dedi.

Gecede Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ödülü alan Sinan Akçıl'da üç kız çocuğuna eğitim bursu vereceğini açıkladı. Böylece eğitim bursu alacak kız çocuğu sayısı da yirmi beşe yükseldi.

Devlet Tiyatroları'na ödül yağdı…

Tiyatro ödüllerini ise bu yıl Devlet tiyatroları aldı. Tamer Karadağlı'nın göreve gelmesinden sonra ekibi ile sahneye koyduğu "Yüzyıllık Destan-Ateş" adlı oyun Yılın En İyi Tiyatro Oyunu, Yılın En İyi Tiyatro Prodüksüyonu, Yılın En İyi Tiyatro Yönetmeni, Yılın En İyi Tiyatro Metni ve Yılın En İyi Tiyatro Erkek Oyuncusu ödüllerini aldı.

Ödülleri Tamer Karadağlı, yönetmen Barış Erdenk, senarist Haluk Özenç ve oyuncu Emre Başer birlikte sahneye çıkarak aldılar.

Serhat dizisine altı ödül birden

Dijital platformlarda yayınlanan diziler dalında TRT Tabii'de yayınlanan "Serhat" adlı dizi altı ödül birden aldı. Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi ödülünü "Serhat" dizisi ile ATK Medya alırken dizideki rolleri ile Yılın En İyi Dijital Platform Dizi Erkek Oyuncusu Tamer Karadağlı, Yılın En İyi Dijital Platform Dizi Kadın Oyuncusu Nefise Karatay, Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu Tutku Topaç, Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu Muhammet Emre Kaya ödüle layık görüldüler.

Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi Senaryo Ödülü'nü de "Serhat"in senaristi Haluk Özenç aldı.

Talihsiz kaza…

Ödül töreninde bir de talihsiz kaza yaşandı. Haber spikeri Ece Üner ayağını burkarak talihsiz bir de kaza geçirdi. Ünlü spiker gecenin sonunda arabasına tekerlekli sandalye ile gitmek zorunda kaldı.

Üner'in tekerlekli sandalyede oturmasına meslektaşı Cem Öğretir "Ece gecenin önemini tekerlekli sandalyeye gerçekten oturarak daha çok anladı" dedi.

GECENIN ÖDÜLLERI… KiM HANGi ÖDÜLÜ ALDI…

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI 14. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

AVRUPA ŞAMPİYONU DOWN SENDROMLULAR FUTBOL TAKIMI

ECE ÜNER/ ATATÜRK VİDEOSU

ŞEREF ÜYESİ/ MENEKŞE KANKAVİ

YILIN EN HAYIRSEVER ve EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI/ YILMAZ MORGÜL

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

COŞKUN SABAH

HALDUN DORMEN

YASEMİN YALÇIN

Psikiyatrist Prof.Dr. ARİF VERİMLİ

MOĞOLLAR

LEVENT ÖZDİLEK

1. YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI Umut AKYÜREK

2. YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU YÜZYILLIK DESTAN "ATEŞ"

3. YILIN EN İYİ PRODUKSİYONU ANKARA DEVLET TİYATROSU/ YÜZYILLIK DESTAN "ATEŞ"

4. YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU YÖNETMENİ BARIŞ ERDENK/ YÜZYILLIK DESTAN "ATEŞ"

5. YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU METNİ HALUK ÖZENÇ/ YÜZYILLIK DESTAN "ATEŞ"

6. YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU EMRE BAŞER/ YÜZYILLIK DESTAN "ATEŞ"/ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

7. YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI HANDE YENER

8. YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI SİNAN AKÇİL

9. YILIN EN İYİ FANTAZİ MÜZİK KADIN SANATÇISI Petek DİNÇÖZ

10. YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI Buket AYDIN ile YÜZ YÜZE/ HABER GLOBAL

11. YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCUSU TUTKU TOPAÇ/ SERHAT TRT TABİİ

12. YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCUSU MUHAMMET EMRE KAYA

13. YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİ SENARYOSU HALUK ÖZENÇ/ SERHAT/ TRT TABİİ

14. YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİ KADIN OYUNCUSU NEFİSE KARATAY/ SERHAT TRT TABİİ

15. YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİ ERKEK OYUNCUSU TAMER KARADAĞLI/ SERHAT TRT TABİİ

16. YILIN EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ SERHAT/ TRT TABİİ ATK MEDYA

17. YILIN EN İYİ HABER KANALI NTV

18. YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ Burcu KAYA/ NTV Ana Haber

19. YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ Cem ÖĞRETİR/ ATV

20. YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK/ STAR TV

21. YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI TAKTİK ANALİZ/ TRT SPOR/ Alp PEHLİVAN-Onur ŞAHİN-Ömer ÜRÜNDÜL

22. YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI Hilal ÖZDEMİR

23. YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI Oktay ERTUĞRUL

24. YILIN EN İYİ YEMEK YARIŞMA PROGRAMI MASTERCHEF TÜRKİYE/ TV8

25. YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI AİLELER YARIŞIYOR/ 360 TV

26. "YILIN EN İYİ DOKTORU PROF.DR. HAYATİ AYGÜN

27. YILIN EN İYİ PEYZAJ FİRMASI SMS MARMARA GROUP PEYZAJ VE İNŞAAT

28. YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI KADIN Aslı SARAR AYDIN

29. YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI ERKEK Lami UYAR/ UYARLAR DEMİR ÇELİK

30. YILIN EN BAŞARILI MEDYA ŞİRKETİ PARS MEDYA/ KURBAN AKAR

31. YILIN EN BAŞARILI LOJİSTİK FİRMASI MG GROUP LOJİSTİK

32. ANTALYA'DA YILIN EN BAŞARILI EMLAK FİRMASI RED TOWER PROPERTY/ Hasan Ciğerci

33. YILIN EN BAŞARILI ERKEK GİYİM FİRMASI DANIEL'S PARIS

34. YILIN EN BAŞARILI RESTAURANTI SEMBOL OCAKBAŞI

35. ÇANAKKALE'DE YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI KADIN Serap ÖZCAN ÇELİK