Üye Girişi
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

28.01.2022 14:54

Pazartesi günü koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum'da, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi.

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayata veda eden Girik için bugün İstanbul'da bir dizi tören düzenlendi. Usta sanatçı için ilk tören, 1989 ile 1994 yılları arasında belediye başkanlığını yürüttüğü Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninin ardından, Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Girik'in naaşı, defnedilmek üzere Bodrum'a getirildi.

TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Girik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi'ne götürüldü. Törene katılanlar Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor

VASİYETİ GEREĞİ EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Usta oyuncunun vasiyeti, uzun süredir yaşadığı Bodrum'un Torba ilçesinde, 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmekti. Vasiyeti üzerine bugün Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Torba Mezarlığı'na defnedildi. Fatma Girik'in vefat haberinin ardından Bodrum, günlerdir usta oyuncuya vedaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Torba Mahallesi sakinleri uzun yıllardır komşuluk yaptıkları Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, belediye ekipleri mezarlık ve çevresindeki işlemlerini tamamladı.

Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

ÇELENK YERİNE SOKAK HAYVANLARINA MAMA İSTEDİLER

Cenaze programının detaylarına ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, aile üyelerinin törene çelenk, çiçek gönderilmesi yerine Bodrum hayvan bakımevleri ve sokak hayvanları için mama gönderilmesini rica ettiğini açıkladı. Usta oyuncunun vefatına ilişkin duygu ve düşüncelerini de paylaşan Aras, "Sadece sanat dünyasının değil; aynı zamanda siyaset dünyasının da önemli isimlerindendi Fatma Girik. Bodrumluların komşusu, önemli bir değeriydi. Bugün evi sessizliğe büründü; komşuları, hepimiz çok üzgünüz. Ona layık bir veda töreni hazırlayacağız, çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında huzur ve rahmetle yatması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor

GÜNAY GİRİK: KORONAVİRÜSÜ PENÇESİNE DÜŞÜNCE KAYBETTİK

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.

Bodrum, Fatma Girik'e vedaya hazırlanıyor

BORA GENCER: BİRLİKTE OYNAMAK NASİP OLDU

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLAR
500

Fatma Girik, Memduh Ün, Yeşilçam, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi! İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!         
15:44
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor         
15:40
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış         
15:26
Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?         
15:11
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi? Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Rüya planlarında başarılı olabilecek mi?         
13:56
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:39 Eski bir belediye başkanının evinde kendi modern kölelik sisteminde kullandığı, işçileri hapsettiği hücreler bulundu.
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
15:11 Aziz yeni bölümde neler olacak? Babasıyla ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement