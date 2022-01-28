Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının mavi gözlü sultanı, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayata veda eden Girik için bugün İstanbul'da bir dizi tören düzenlendi. Usta sanatçı için ilk tören, 1989 ile 1994 yılları arasında belediye başkanlığını yürüttüğü Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Cemal Reşit Bey Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninin ardından, Teşvikiye Camii'nde öğle namazı kılındı. Girik'in naaşı, defnedilmek üzere Bodrum'a getirildi.

TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Girik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi'ne götürüldü. Törene katılanlar Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

VASİYETİ GEREĞİ EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Usta oyuncunun vasiyeti, uzun süredir yaşadığı Bodrum'un Torba ilçesinde, 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmekti. Vasiyeti üzerine bugün Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Torba Mezarlığı'na defnedildi. Fatma Girik'in vefat haberinin ardından Bodrum, günlerdir usta oyuncuya vedaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Torba Mahallesi sakinleri uzun yıllardır komşuluk yaptıkları Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, belediye ekipleri mezarlık ve çevresindeki işlemlerini tamamladı.

ÇELENK YERİNE SOKAK HAYVANLARINA MAMA İSTEDİLER

Cenaze programının detaylarına ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, aile üyelerinin törene çelenk, çiçek gönderilmesi yerine Bodrum hayvan bakımevleri ve sokak hayvanları için mama gönderilmesini rica ettiğini açıkladı. Usta oyuncunun vefatına ilişkin duygu ve düşüncelerini de paylaşan Aras, "Sadece sanat dünyasının değil; aynı zamanda siyaset dünyasının da önemli isimlerindendi Fatma Girik. Bodrumluların komşusu, önemli bir değeriydi. Bugün evi sessizliğe büründü; komşuları, hepimiz çok üzgünüz. Ona layık bir veda töreni hazırlayacağız, çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında huzur ve rahmetle yatması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

GÜNAY GİRİK: KORONAVİRÜSÜ PENÇESİNE DÜŞÜNCE KAYBETTİK

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, "Sizlerle aynı duyguları paylaşıyorum. Benim kadar sizler de seviyordunuz. Ablamı tanımayanların bile sevdiğini düşünüyorum. Hem ablam hem yoldaşımdı. 56 yıllık hayatımda annemden daha çok ablamla zaman geçirdim. Kendisinin 5-6 yıldır beyin rahatsızlığı vardı. Hastalığına rağmen neşesi yerindeydi. Konuşuyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Koronavirüs belasının pençesine düştü ve 2-3 gün içerisinde ablamı kaybettik" dedi.

BORA GENCER: BİRLİKTE OYNAMAK NASİP OLDU

Türk pop müziği sanatçısı Bora Gencer ise, "Allah, Fatma Girik ile birlikte 'Bize ne oldu' dizisinde oynamayı nasip etti. Bu şerefe nail oldum. Kendisi, koronavirüs yüzünden çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Sinema camiasına, Yeşilçam'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.