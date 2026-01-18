Hande Erçel Suudi Arabistan\'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleştirilen Joy Awards Ödül Töreni, Arap dünyasının film, müzik, dizi, spor ve dijital içerik alanlarına öne çıkan isimlerini bir araya getirdi. Türkiye'den Pınar Deniz, Barış Arduç, Meryem Uzerli, Hazal Kaya ve Hande Erçel gibi isimler katıldı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Hande Erçel oldu.

Hande Erçel, törende oyuncu Barış Arduç ile birlikte sahneye çıkarak ödül sundu. İkili, 2026 Joy Awards kapsamında "En İyi Arap Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan ismi açıkladı. Sahnedeki uyumları ve sunumları salondan alkış aldı.

ARAPÇA KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Erçel'in sahneye çıktığında konuşmasına Arapça başlaması törenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Oyuncu, Arapça ifadelerle organizasyonu düzenleyenlere, ev sahiplerine ve davetlilere teşekkür etti. Erçel'in bu tercihi, salondaki izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. 32 yaşındaki oyuncunun Arapça konuşması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

ŞIKLIĞIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

Hande Erçel, Joy Awards gecesinde Elie Saab imzalı elbisesiyle de öne çıktı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği kıyafet, tören sonrası sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.